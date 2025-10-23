嚴安林：統一既要講實力　也要動人心

上海國際問題研究院學術委員會主任嚴安林在2025大江論壇·第三屆統一論壇上以《台灣光復的偉大歷史意義與深刻啟示》為題發表主旨演講（中評社 邱姿爽攝） 中評社北京10月23日電（實習記者 邱姿爽）10月22日，在台盟中央舉辦的2025大江論壇·第三屆統一論壇上，上海國際問題研究院學術委員會主任嚴安林以《台灣光復的偉大歷史意義與深刻啟示》為題發表主旨演講。他指出，台灣光復是中國人民抗日戰爭勝利的重要成果，是海峽兩岸和全體中華民族共同的歷史事件，紀念台灣光復不僅是對歷史的回望，更是構建正確歷史認知、推動兩岸交流合作與民族復興的重要契機。



嚴安林表示，台灣光復是中國近現代史上的偉大豐碑，標誌著中華民族從屈辱走向獨立的歷史轉折。面對日本帝國主義的殘暴侵略，中國人民以寧死不屈的意志和英勇抗爭的精神，最終取得了反侵略戰爭的徹底勝利。中國共產黨倡議建立的抗日民族統一戰線，使正面戰場與敵後戰場形成配合，為抗戰勝利和台灣光復奠定了堅實基礎。台灣光復不僅象徵著國家主權和領土的恢復，更確立了兩岸同屬一個中國的歷史與法理地位。



他指出，台灣光復為中華民族偉大復興注入了強大動力。抗戰勝利和台灣光復喚醒了中華民族的整體意識，推動了中華民族現代認同的形成。台灣的回歸不僅豐富了中華民族的多元結構，也為民族復興事業提供了獨特的戰略、經濟與文化支撐。



嚴安林進一步闡述了台灣光復對當今兩岸關係的啟示。他強調，首先要正視歷史、捍衛共同家園，堅持一個中國原則，守護抗戰勝利的成果與中華民族的共同記憶。其次，要吸取分裂教訓、堅定反獨立場，深刻認識分裂造成的民族創傷，堅決反對“台獨”和外部勢力干涉。第三，要秉持民族大義、共促民族復興，弘揚抗戰精神，推動祖國完全統一，維護中華民族整體利益。最後，要克服認知誤區、堅定統一信心，認識到和平統一、融合發展的歷史趨勢不可逆轉。



他指出，當前兩岸關係仍受“台獨”分裂勢力與外部干預的影響，但大陸和台灣社會主張統一的力量不斷增強，統一的歷史進程不可阻擋。嚴安林認為，推進祖國統一需“講實力、講道理、講交流、講情感、講承諾”。統一既要依靠國家綜合實力，也要通過深入交流與情感認同，讓台灣同胞切實感受到民族團結的意義與統一的現實利益。



嚴安林最後強調：“國家統一是一項神聖職責，是每個中國人的歷史使命。實現祖國完全統一，需要包括台灣同胞在內的全體中華兒女攜手努力。國家統一，人人有責。”