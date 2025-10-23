江利平：台灣光復是全體中華兒女的民族記憶

台盟中央副主席江利平出席2025大江論壇·第三屆統一論壇開幕式並致辭。（中評社 邱姿爽攝） 中評社北京10月23日電（實習記者 邱姿爽）10月22日，在台盟中央舉辦的2025大江論壇·第三屆統一論壇上，台盟中央副主席江利平出席開幕式並致辭。他指出，在台灣光復80周年即將到來之際，回顧兩岸同胞共同抗日的崢嶸歲月，展望祖國統一的光明前景，更需凝聚起全體中華兒女的磅礴力量，堅決粉碎任何形式的“台獨”分裂圖謀，共同書寫中華民族偉大復興的壯麗篇章。



江利平指出，在兩岸同胞波瀾壯闊的抗日鬥爭歷程中，兩岸同胞共同展現出堅貞不渝的民族氣節、真誠深厚的愛國情懷與強烈堅定的歷史擔當。台灣光復是包括台灣同胞在內的全體中國人民前赴後繼，浴血奮戰鑄就的偉大勝利，是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分，是兩岸同胞的共同榮光和全體中華兒女的民族記憶。



江利平表示，台灣統派團體是島內維護祖國統一的重要力量，長期以來，一批統派代表人士胸懷大志，堅守理想信念、勇於擔當，堅定反對“台獨”分裂行徑和外部勢力干涉，為維護祖國統一作出了積極貢獻。中華民族偉大復興進程不可逆轉，祖國統一必將實現。不管島內局勢如何變化，不管誰當選都改變不了、也阻擋不了兩岸關係發展方向和祖國統一進程。一代人有一代人的使命，今天的台灣統派團體秉承了前輩的政治信仰和優良傳統，克服重重困難，積極發出島內愛國統一力量的政治主張和利益訴求，擔負著推進祖國完全統一的歷史使命。



江利平強調，當前形勢下，我們更要堅定統一信念，團結廣大台灣同胞，共同反對“台獨”分裂行徑和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園：



一是深刻把握歷史大勢。祖國必將統一也必然統一是歷史大勢，“台獨”分裂勢力勾結，外部干涉勢力、害台賣台，給台灣同胞帶來深重禍害，島內愛國統一力量，要堅持一個中國原則，引導台灣民眾認清大勢，絕不縱容“台獨”分裂行徑，拒絕充當美西方的棋子，共同抵制兵凶戰危，還台海和平穩定，促進祖國統一。要引領最廣大的台灣民眾，深刻認識到“國家好、民族好，兩岸同胞才會好”的道理，勇敢發出“要和平、要穩定、要發展”的強烈呼聲，將兩岸關係的前途命運牢牢掌握在兩岸中國人自己手中，要堅決反對“台獨”謬論和殖民史觀，共同傳承弘揚中華文化，堅定中華文明自信，不斷築牢兩岸命運共同體和中華民族共同體意識。

