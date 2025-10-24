《沉默的榮耀》出品人：還原有血有肉的先烈

福建犀米文化傳播有限公司總經理、《沉默的榮耀》聯合出品人陳奕雍在2025大江論壇·第三屆統一論壇上發言（中評社 邱姿爽攝） 中評社北京10月24日電（實習記者 邱姿爽）10月22日，在台盟中央舉辦的2025大江論壇·第三屆統一論壇上，福建犀米文化傳播有限公司總經理、《沉默的榮耀》聯合出品人陳奕雍，圍繞劇集創作背景、核心理念及兩岸傳播影響展開分享，講述真實敘事背後的兩岸情感聯結。



陳奕雍透露，自己與《沉默的榮耀》的淵源始於2018年——彼時他剛剛拿到劇本材料，雖然當時劇本的故事性尚顯普通，但自己卻因個人經歷產生了強烈的共鳴，深受觸動。作為定居大陸的台胞，陳奕雍的爺爺就曾參與過“二二八起義”。家族中諸多從台灣而來的親友故事，讓他從小便對這段歷史有著特殊感知——自小便聽過許多先烈的名字，卻缺乏脈絡去串聯起這些先烈的故事。而接觸到劇本後，他切實地讀到了這些真實的歷史事件，也讓他意識到推動這段歷史落地成影像的契機已至。



談及《沉默的榮耀》使用“真人、真事、真名”這一重大突破，陳奕雍坦言，“真人、真事、真名”的呈現方式從項目初期便已確定，但過程中不乏顧慮：不僅要擔心歷史既定結局會壓縮藝術創作空間，出現“專家不滿意、家屬不樂意、觀眾不買單”的尷尬局面，更面臨與歷史當事人家屬溝通的挑戰。在涉及到主角吳石“中共黨員”身份認定過程中，其家屬明確表示“不沽名釣譽，不強行認定吳石同志的黨員身份”的態度，讓主創團隊深受觸動。陳奕雍也更加堅定了“還原有血有肉歷史人物”的創作理念，去凸顯人物“為國家、民族、反戰”的純粹信念。



對於劇集在島內的傳播效果，陳奕雍表示，他關注到許多島內的觀眾被劇中人物精神打動，自發前往吳石將軍等烈士的安葬地、故居表達敬意。即便在信息不通暢的環境下，仍有台灣民眾通過多種渠道觀看並瞭解這段歷史，這令他十分感動。



談及未來兩岸交流，陳奕雍認為“融合”是核心方向。他強調，無需刻意設計“彰顯實力”的橋段，只需“做好自己”——去展現兩岸民眾共同的生活、愛情、快樂與困境，用最樸素的人文共情打破隔閡、引發情感共鳴。正如《沉默的榮耀》並未刻意渲染嚴刑拷打或高喊激昂口號，而是通過人物之間的親情、仿徨與堅守去打動人心，去塑造一個又一個有血有肉的人。未來兩岸文化傳播與交流，也應立足真實生活，讓“我們本是一樣的人”的共識自然生長。