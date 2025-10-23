大江論壇聚焦統一　共話民族復興

2025大江論壇·第三屆統一論壇活動現場（中評社 邱姿爽攝） 中評社北京10月23日電（實習記者 邱姿爽）台盟中央10月22日在京舉辦2025大江論壇·第三屆統一論壇。本屆論壇匯聚兩岸及海外各界專家學者、政界人士與青年代表，圍繞台灣光復的歷史意義、兩岸命運共同體建設以及新時代反“獨”促統的現實路徑展開深入研討與交流。論壇旨在以史為鑒、以情感人，進一步凝聚全體中華兒女反“獨”促統的共同意志，推動兩岸關係朝著和平發展、融合發展的正確方向穩步前行。



台盟中央副主席江利平出席開幕式並講話，指出在兩岸同胞波瀾壯闊的抗日鬥爭歷程中，台灣同胞與祖國大陸同胞共同展現出堅貞不渝的民族氣節、真誠深厚的愛國情懷與強烈堅定的歷史擔當。台灣光復是包括台灣同胞在內的全體中國人民前赴後繼，浴血奮戰鑄就的偉大勝利，是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分，是兩岸同胞的共同榮光和全體中華兒女的民族記憶。他表示，祖國統一必將實現。不管島內局勢如何變化，不管誰當選都改變不了，也阻擋不了兩岸關係發展方向和祖國統一進程。當前形勢下，我們更要堅定統一信念，團結廣大台灣同胞，共同反對“台獨”分裂行徑和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園。



開幕式上，統一聯盟黨主席王永、海峽兩岸關係協會副會長李文輝分別致辭。



王永表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，本應是海內外全體中國人共同慶賀的時刻，未料美國在台協會此時重提“台灣地位未定論”，煽動分裂勢力，加深兩岸衝突。自賴清德上台以來，加速實質“台獨”，祭出司法迫害的利劍以斬除一切障礙。當下，台灣民進黨當局製造的“反滲透法”起訴案件，其打擊面和社會影響程度甚至高於台灣百年來的兩大司法案件，造成社會人人自危、噤若寒蟬的效應。他指出，我們無需因此懷憂喪志：台灣小氣候嚴峻，而祖國大陸從硬實力到軟實力不斷增強的大氣候，正在推動台灣同胞從“西方優越論”的信息繭房中覺醒。他指出，歷史總是在曲折中前進的，今年或許將成為新的轉折點。



李文輝表示，本次論壇在紀念台灣光復80周年之際召開，具有深刻的歷史意義和現實意義。歷史是一面鏡子，它照亮了前途，也警醒後人。我們銘記的不僅是台灣被殖民的苦難歲月，更有兩岸同胞並肩抗日的光榮歷史；我們緬懷的不僅是光復台灣的勝利時刻，更有無數先烈為民族解放與國家統一而奮鬥的崇高精神。他指出，台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，1945年台灣光復，標誌著日本殖民統治的終結，也彰顯了全體中國人民捍衛領土完整的堅定意志。今天重溫這段歷史，就是要從中汲取力量，堅決反對任何形式的“台獨”分裂行徑，堅決維護國家主權和領土完整。當前兩岸關係雖面臨一些挑戰，但我們始終堅信，和平發展是兩岸同胞的共同心願，融合發展是走向國家統一的必由之路。

