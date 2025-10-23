港新股市場今年首三季已迎69家新上市公司

香港特區立法會22日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月23日電（記者 盧哲）香港特區政府署理財經事務及庫務局局長陳浩濂22日在立法會表示，香港新股市場今年首三季已迎來69家新上市公司，首次公開招股集資額超過1800億港元，較去年同期上升超過兩倍，位列全球首位。



陳浩濂在回覆議員提問時表示，香港作為國際金融中心，政府一直推動證券及期貨事務監察委員會（證監會）和香港交易及結算所有限公司（港交所）善用“一國兩制”下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，包括就證券市場不同範疇進行改革，推出多項上市制度優化，推動市場高質量發展。



在一系列上市制度革新的帶動下，香港新股市場今年首三季已迎來69家新上市公司，首次公開招股集資額超過1800億港元，較去年同期上升超過兩倍，位列全球首位。上市申請個案亦正快速增加，港交所於九月底正處理近300宗上市申請。此外，GEM（前稱“創業板”）市場自二○二四年改革以來共有四家企業上市，融資額達2.8億港元。今年以來共收到11家中小企業申請在GEM上市，可見早前的措施初見成效。把握二○二五年勢頭持續向好，港交所和證監會正推進進一步的制度優化，以增強香港市場的活力和競爭力。



陳浩濂表示，香港作為連接全球和國家的“超級聯繫人”，發揮高效雙向連接國際資本和內地資產的功能。國際機構投資者廣泛參與香港首次公開招股市場，今年以來更多海外包括來自泰國、印尼、哈薩克斯坦、新加坡等地的發行人選擇在港上市。國際參與也吸引內地企業加快透過香港市場進行海外布局，年初以來至九月底，有超過一半赴港上市的公司有國際化業務布局，這些企業平均約一半收入來自海外市場。