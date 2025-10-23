港府：註冊本地及非香港公司總數創新高

香港特區立法會22日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月23日電（記者 盧哲）香港特區政府署理商務及經濟發展局局長陳百里22日在立法會表示，截至今年九月底，根據《公司條例》註冊的本地公司及非香港公司總數均創歷史新高。二○二四年有香港境外母公司的駐港公司總數亦創歷史新高。



陳百里當天在立法會回覆議員提問時表示，截至今年九月底，根據《公司條例》註冊的本地公司及非香港公司總數分別達1519103間及15614間，兩項數字均創歷史新高。此外，根據投資推廣署及政府統計處共同進行的按年統計調查，二○二四年有香港境外母公司的駐港公司總數達9960間，亦創歷史新高。其中包括1410間地區總部，2410間地區辦事處和6140間當地辦事處。按來源地分析，首五位是中國內地（2620間）、日本（1430間）、美國（1390間）、英國（720間）及新加坡（520間）。按在香港的主要業務範圍分析，首五位是進出口貿易、批發及零售業（4730間）、金融及銀行業（2020間）、專業、商用及教育服務業（1530間）、運輸、倉庫及速遞服務業（730間）及資訊科技服務業（500間）。



在二○二三年至今年九月期間，投資推廣署已協助共超過1400間中國內地及海外企業在港開設或擴展業務，預計帶來約1940億元直接投資金額和創造20000多個就業機會，亦提早完成二○二二年《施政報告》訂下的績效指標。



陳百里說，豐碩的成果除了充分顯示特區政府的招商引資工作取得成效，亦反映儘管受地緣政治的影響，中國內地和海外企業依然對香港充滿信心，並選擇香港作為其拓展亞洲區域業務的基地。二○二五年《施政報告》亦定下新績效指標，要求在二○二六至二○二七年間吸引至少共1200間中國內地或海外企業在港開設或擴展業務，從而帶來至少1200億元直接投資金額和創造至少12000個就業機會。投資推廣署會繼續積極部署及吸引香港境外的企業及資金落戶香港。