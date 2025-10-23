鄧炳強：過去三年陸路管制站皆達服務承諾

香港特區立法會22日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月23日電（記者 盧哲）香港特區政府保安局局長鄧炳強22日在立法會表示，過去三年，入境處陸路邊境管制站皆達到入境處所定目標，即98%的香港居民能夠在15分鐘內辦妥出入境手續，及95%的訪客能夠在30分鐘內辦妥出入境手續。口岸部門會繼續採取各項措施，包括靈活調配人手、優化工作流程、善用資訊科技等，提升口岸通關效率和便利化水平，應對不斷上升的通關需求。



鄧炳強在立法會回覆議員提問時表示，隨著粵港市民跨境往來越趨頻繁，民間交流亦越見緊密。面對持續增長的通關需求，香港特別行政區政府一直密切監察各邊境管制站的運作，並積極提升口岸通關能力，便利香港與內地居民雙向奔赴。



鄧炳強表示，陸路口岸的開放時間由深港兩地政府協商，並須獲得中央批准。目前，落馬洲／皇崗口岸為深港之間唯一24小時提供旅檢服務的口岸。根據入境事務處（入境處）的數據，現時落馬洲／皇崗口岸的服務能夠應付旅客於深夜時段過關的需求，並達致入境處的服務承諾，即98%的香港居民能夠在15分鐘內辦妥出入境手續，及95%的訪客能夠在30分鐘內辦妥出入境手續。



兩地政府亦會因應節日的通關需求，協商特別通關安排，便利兩地人民往來。例如，於去年除夕夜把羅湖口岸的旅客清關服務由原來凌晨十二時關閉延長至翌日凌晨二時，以及把深圳灣口岸的旅客和客車清關服務由原來凌晨十二時關閉，改為通宵服務。