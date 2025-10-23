緣何探尋歷史　台青答中評：身為中國人的本能

台灣青年李欣樺（中評社 海涵攝） 中評社北京10月23日電（記者 海涵）台灣青年李欣樺22日在第八屆兩岸青年成長創業論壇上接受中評社記者採訪。談及對歷史真相的追尋，她表示，看到歷史遺跡、祖國自然風光等，本能就覺得這是我們自己文化的一部分，是刻在中國人DNA裡的東西。



李欣樺在受訪中談及對中國心的理解，她說，中國心源於我們血脈裡的中華文化。中國心是一個非常有向心力的詞，只要講到“我們都是中國人”，就能自然而然形成一股凝聚力。這是天然的事情，不需要做任何額外贅述。



李欣樺成長於台灣新課綱的環境中，上學時期的歷史課本、語文課本有了很大改動和删改。她盡自己所能，去紀念館、博物館等地方探尋歷史。“我的使命就是將我知道的歷史事實帶給身邊的朋友。在聊天時，如果他們因不明真相提到‘日治’，我也會溫和糾正他們是“日據”。”李欣樺說，希望通過她自身微薄的力量，讓更多台灣青年認識到何為真正的歷史。



被問及是何機緣促使她探尋歷史真相？李欣樺坦言，一時之間想不到太過理性、明確的節點，更多是出於感性。看到歷史遺跡、祖國自然風光等，本能就覺得這是我們自己文化的一部分，是刻在中國人DNA裡的東西。



談及學習歷史對自身的影響，李欣樺指出，學習歷史最重要的是可以知道前輩的經驗、學習前輩的精神。“現代人所處的環境比較安逸，生活比較富足。偶爾我們也會遇到困難，但再怎麼困難也不會比抗戰時期的先輩們更艱辛。回望歷史，我們可以深刻感受到先輩走過的路，繼承他們的艱苦奮鬥精神並用於各自的領域。”