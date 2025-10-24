美智庫蘭德集團提出穩定美中競爭原則和建議

蘭德集團發佈“穩定美中競爭”研究報告 中評社華盛頓10月23日電（記者 余東暉）美國知名智庫蘭德集團最新就穩定愈演愈烈的美中競爭緊張關係提出若干原則和建議，包括雙方應當尋求某種程度的妥協，互相接受對方政權的基本政治合法性等原則，以及美國應闡明接受中國共產黨的合法性，宣佈互相接受核戰略威懾，華盛頓應為北京尋求逐步實現統一創造最大激勵等建議。



蘭德集團日前發佈由該智庫研究人員馬扎爾（Michael Mazarr）、克里根（Amanda Kerrigan）、萊南（Benjamin Lenain）合作撰寫的研究報告--“穩定美中競爭”（Stabilizing the U.S.-China Rivalry）。這份115頁的研究報告開篇指出，美中之間的地緣政治競爭蘊含著爆發全面軍事衝突、經濟戰爭和政治顛覆的風險，也意味著兩大世界強國之間的緊張關係可能破壞在氣候和人工智能等問題上達成全球共識的可能性。因此，緩和這種對立較量對兩國乃至全世界都是一個關鍵目標。



本報告作者認為，即使在激烈競爭的背景下，美中兩國也有可能在幾個具體議題領域找到有限的穩定機制。他們針對總體穩定美中競爭關係以及三個競爭最激烈的焦點領域——台灣、南海和科技競爭提出了具體建議。



這份報告提出了指導雙方穩定激烈競爭努力的若干原則：雙方都應承認某種程度的妥協（權宜之計 Modus Vivendi）必然是雙方關係的一部分；雙方都接受對方的基本政治合法性；在具體問題領域，特別是雙方存在爭議的問題領域，雙方致力於制定一套共同的規則、規範、制度和其他工具，以在特定時期（如三至五年）內在該領域創造持久穩定的臨時協議條件；雙方都力行克制，不發展旨在削弱對方威懾和防禦能力的能力，以免對對方國土造成生存威脅；雙方都要接受世界政治組織原則的共同願景的基本特徵，為商定的現狀提供基準；現有的機制和機構——從長期的個人關係到物理通信聯繫，再到針對危機和危險情況的約定規範和交戰規則，有助於提供調節或回歸穩定平衡的功能。