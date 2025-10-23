美歐宣佈對俄實施新制裁

中評社香港10月23日電／美國財政部長貝森特22日宣佈美國制裁俄羅斯最大的兩家石油企業，並敦促俄羅斯與烏克蘭立即停火。同一天，歐盟成員國就第19輪對俄制裁達成一致。



貝森特在一份聲明中說，美國此次制裁針對俄羅斯國有企業俄羅斯石油公司和私有企業盧克石油公司。聲明未明確提及制裁生效日期。



據彭博社估算，這兩家企業的原油出口量共佔俄羅斯原油出口總量近50%。



新華社報導，貝森特在聲明中指責俄方拒絕停火，指認被制裁俄石油企業為俄羅斯對烏克蘭的特別軍事行動提供資金。他說，美財政部準備“在必要時採取進一步行動”，以支持總統特朗普為結束俄烏衝突所作努力。他還呼籲美國盟友加入並遵守美對俄制裁。



白宮官員21日證實，特朗普和俄羅斯總統普京原計劃就烏克蘭問題在匈牙利首都布達佩斯舉行的會晤已“擱置”。貝森特22日接受福克斯商業新聞台採訪時說，對8月美俄領導人在阿拉斯加州會晤後俄烏談判毫無進展，特朗普感到失望。



當天早些時候，歐盟成員國就第19輪對俄制裁措施達成一致。據歐洲媒體報導，歐盟輪值主席國丹麥宣佈這一消息。預計23日召開的歐盟峰會將正式批准第19輪對俄制裁。



報導說，在能源價格、減排目標、本國汽車產業等方面的訴求得到滿足後，斯洛伐克成為最後一個同意本輪制裁措施的歐盟成員國。



根據歐盟委員會此前發表的聲明，本輪對俄制裁主要涉及能源、金融等領域。歐盟將首次禁止俄羅斯液化天然氣進入歐洲市場，並將俄羅斯原油價格上限下調至每桶47.6美元；俄羅斯石油公司、俄羅斯天然氣工業石油公司將面臨全面交易禁令；歐盟將擴大對俄羅斯等國金融機構的交易禁令，並首次將加密貨幣平台納入制裁。