中評社北京10月23日電／網評：西方需糾正對中國兩大誤讀



來源：大公報 作者：宋魯鄭（旅法政治學者、復旦大學中國研究院研究員）



今年以來，中國和歐美頻繁舉行高級別或者高峰會談。比如中美高級別經貿對話已經舉行了四輪。中歐建交五十周年之際的高峰會也打破慣例在北京舉行。



應該說，這些對話對瞭解雙方立場、解決具體問題都發揮了實際的作用。但坦率講，東西方關係並未回到2017年特朗普首度執政前的狀態。這除了雙方核心利益有衝突之外，另一個重要原因則是西方對中國的誤讀。



對中國文明的誤讀



首先，5000多年的歷史已經證明中國是一個和平國家。中國幾千年多數時期居世界領先地位，在東亞更是一國獨大，傲視天下。但中國並未對外擴張和進行殖民掠奪，相反確保了東亞和周邊國家的和平、安全與秩序。中國也曾捲入對外戰爭，但往往是為了保護受到侵略的周邊國家。比如明朝和清朝兩次出兵保護朝鮮、清朝一次出兵保護越南。



其次，當近代中國衰弱時，不僅西方開始殖民亞洲，侵犯亞洲各國的主權，就是向西方學習的日本也步其後塵，直至在全球發動戰爭，危害世界。如果說此前歷史已經證明中國的強大意味著和平與秩序，那麼歷史也同樣證明，中國的衰弱則意味著亞洲和世界的戰爭。如果說人類近代史中國有什麼過錯的話，那就是中國衰弱喪失了捍衛和平的力量，從而給西方和日本以發動戰爭、侵略他國的機會。

