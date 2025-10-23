中評社北京10月23日電／網評：“台獨”網軍逃不出大陸的“五指山”



來源：大公報 作者：朱穗怡



國家安全機關最近先是公布3名“台獨水軍”林子育（化名林曉菲）、王苡儒、陳凱傑的個人身份信息，包括出生日期、職位以及樣貌，隔天福建省廈門市公安局發布懸賞通告，征集顔嘉宏等18名台灣軍方“政治作戰局心理作戰大隊”（以下簡稱“心戰大隊”）核心骨幹違法犯罪線索，並公布了這些人的姓名、性別、職位及樣貌。當時正值奉行“台獨”路線的民進黨當局領導人賴清德發表“雙十”講話，大陸國安部門的一系列措施正正是要對“台獨”勢力進行強力震懾和遏止。



民進黨在島內執政這九年多來，頑固推行“台獨”路線，尤其加強在網上進行“認知作戰”，其“心戰大隊”長期策劃實施煽動分裂國家活動，利用架設反動宣傳媒介、製作傳播反動遊戲等手段，對兩岸民眾進行鼓動、宣傳，造成惡劣影響。大陸方面也進一步加強打擊“台獨”網軍的力度和範圍。繼今年6月5日廣州市公安局天河分局對台軍“資通電軍”20名成員發布懸賞通告之後，國安機關和公安機關近日再次出手，通過執法行動對“台獨”分裂勢力違法犯罪行為進行重拳打擊。大陸打“獨”強度、烈度不斷升級，震懾效果立竿見影。



據說，台灣網絡戰部隊“資通電軍”內部網絡戰技術人員人數正逐年減少。島內立法機構預算中心指出，2022至2024年度“資通電軍”指揮部網絡戰勤務津貼預算執行率，分為83.86%、84.92%及91.3%，執行率雖逐年提高，但資通電軍這項“加給”（津貼）的支領人數從2021年度達到412人的新高後逐年降低，2023及2024年度支領人數分別為369人及364人，且實際支領人數占預算編列人數的比率均不及九成。此外，台“資通電軍”設備提升案也被國民黨“立委”删除了部分預算。

