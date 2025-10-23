中國代表：解決海地危機需要綜合施策

這是9月30日在位於紐約的聯合國總部拍攝的安理會表決現場。聯合國安理會9月30日通過決議，決定將部署在海地的多國安全支助團轉化為“鎮壓海地黑幫部隊”，並成立為該部隊提供後勤支持的聯合國海地支助辦事處。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月23日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表傅聰22日在安理會海地問題公開會上發言，強調解決海地危機需要總結教訓、聚焦根源、綜合施策。



傅聰說，當前，海地仍深陷多重危機，政治進程步履維艱，安全形勢錯綜複雜，人道危機愈演愈烈。海地當局、地區國家、國際社會應當形成合力。中方呼籲海地各黨各派加強團結、展現擔當、凝聚共識，推動政治進程早日取得實質進展，為組建合法政府、提升治理能力、改善海地亂局創造條件。



他表示，安理會制裁是遏制海地暴力犯罪的關鍵舉措。中方敦促各方，特別是海地武器彈藥的主要來源國採取切實措施落實武器禁運，從源頭切斷非法武器彈藥流入海地的渠道。



傅聰說，中方對海地民眾持續遭受黑幫暴力侵害深感痛心，希望海地當局在維護安全方面承擔主體責任。國際社會提供安全支持應充分尊重海地主權，嚴格遵守國際法。相關國家要秉持對海地人民、安理會和國際社會負責的態度，及時向安理會通報打擊黑幫部隊組建和部署進展。安理會要對此保持密切關注和嚴格監督，根據形勢發展及時採取必要行動。



他還說，解決海地問題的鑰匙歸根到底掌握在海地人民手中。中方願繼續同國際社會一道，支持海地人民早日找到走出危機的正確道路。



