凝聚監督合力　築牢“一老一小”民生保障網

中評社北京10月23日電／據中央紀委國家監委網站消息，“一老一小”牽動萬千家庭，關乎民生福祉，也始終是習近平總書記心里深情的牽掛。習近平總書記強調，我國已進入老齡化社會，老人們越來越長壽了。要抓好老齡事業、老齡產業，有條件的地方要加強養老服務設施建設，積極開展養老服務。孩子們現在都是寶，要加強對下一代的養育、培養，確保身心健康。各地紀檢監察機關聚焦“一老一小”民生保障，圍繞項目建設、津貼補貼發放等加強監督檢查，構建起全鏈條監督體系，嚴查侵害群眾利益的不正之風和腐敗問題，護航民生政策落實落地。



今年起，雲南省紀委監委把“一老一小”突出問題整治納入集中整治，緊盯“一老一小”有關項目建設、資金發放、權益保護等環節，構建“發現問題—及時交辦—督促整改”的工作鏈條。充分發揮派駐監督“探頭”優勢，該省紀委監委駐省民政廳紀檢監察組會同省民政廳成立工作組，建立上下聯動協作、定期聽取匯報、常態查糾督導等工作機制，及時跟進全省各地“一老一小”相關政策執行、問題整治工作進展等情況。



四川省紀委監委將養老服務突出問題整治作為重要的民生工程，召開全省部署會，研究制定科學調度辦案、突出群眾有感等方面工作措施，同時印發工作手册，細化梳理3大類8小類易發多發問題隱患，配套列舉22個典型案例，加強工作指導。



為壓緊壓實主體責任，凝聚監督合力，四川省紀委監委加強與民政等部門的協作配合，健全信息共享、聯絡會商等工作機制，合力推動問題解決。“我們與相關職能部門組成聯合監督小組，直插一線對養老服務機構進行實地調研，發現服務資源利用率不高、服務質量良莠不齊、扶持政策落實不到位等問題，相關情況隨即反饋給民政廳，督促整改。”四川省紀委監委有關負責同志介紹，該省紀檢監察機關聯合民政、消防、市場監管、衛生健康等部門開展養老機構聯合檢查，發現問題並及時推動完成整改。



安徽省馬鞍山市紀委監委把監督推動養老津貼補貼精準發放作為整治養老服務突出問題的發力點。該市紀委監委主動對接公安、民政、人社等部門獲取基礎數據，搭建居家養老服務工單異常等大數據模型匯總分析，截至目前，共生成預警信息3500餘條，經過對預警信息的進一步核查，推動民政部門發現並追回違規使用資金111萬餘元、補發應享未享資金15萬餘元，有效規範養老服務資金管理使用。



校園餐食關乎“一小”的健康成長。二十屆中央紀委四次全會提出要持續深化“校園餐”等方面突出問題治理。各地紀檢監察機關聚焦經費管理、食品安全等領域，全鏈條發力壓實各方責任，“查改治”貫通發力，不斷織密校園食品安全“防護網”。