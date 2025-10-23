完善作風建設常態化機制　高效轉化治理效能

中評社北京10月23日電／據中央紀委國家監委網站消息，“四風”問題具有頑固性、反復性，作風建設既是攻堅戰也是持久戰。習近平總書記強調，要建立健全經常性發現問題、解決問題機制，動真格整改整治，持續釋放一抓到底、一嚴到底的強烈信號。紀檢監察機關持續強化監督執紀，推動健全作風建設抓常抓細抓長有效機制，在堅持中見常態，向制度建設要長效，同時狠抓制度執行，切實把制度成果轉化為治理效能。



不久前，四川省紀委監委聯合省委督查室及財政廳、審計廳等省直部門，開展了新一輪糾治“四風”問題監督檢查。在本輪監督檢查中，該省紀委監委創新監督方式，優化監督模式，強化省市聯動、交叉互查和線索快速查處機制，進一步提升監督檢查質效。四川省紀委監委黨風政風監督室有關負責同志介紹，此輪監督檢查共發現並查處作風問題192個。



此外，該省巡視巡察機構還將作風建設情況納入巡視巡察重點內容，貫通紀檢監察監督，跟進督查指導，壓實黨委（黨組）落實整改主體責任，對整改不到位的，及時約談提醒。“我們注重健全作風建設責任落實督促檢查機制，對整改不力、敷衍塞責的嚴肅追責問責，推動黨員幹部幹事創業、擔當作為、為民造福。”四川省紀委監委有關負責同志表示。



結合案件查辦和日常監督情況，中央紀委國家監委駐中國科學院紀檢監察組發現違規吃喝、違規送禮等往往以辦公費、會議費、材料費等名義變相公款報銷。對此，該紀檢監察組推動中國科學院黨組制定出台信息公開公示的意見辦法，不斷完善科研經費管理使用監督制約機制。同時，督促強化制度執行，對於管理不力、落實缺位的嚴肅追責問責。“我們通過案例通報、制發紀檢監察建議等方式，貫通做好監督檢查、案件查辦、整改糾治、完善制度、警示教育等，實現糾樹並舉、破立並進的綜合治理效果。”駐中國科學院紀檢監察組有關負責同志表示。



日前，山東省濟寧市金鄉縣紀委監委在對公務用車開展線上監督檢查時，發現一輛公車的行車軌跡存在異常。經調查核實，某鄉鎮環保所所長張某利用職務便利，多次違規使用單位公務車輛。最終，張某受到黨內警告處分。



及時精準查處公車私用，得益於濟寧市紀委監委以大數據信息化賦能監督，依托公車智能監管平台提高了發現問題的能力。據瞭解，該市公務用車全部被納入該平台管理，實時動態監測、即時分析研判。此外，該平台還打通外部數據接口，通過自動分析、異常數據標記等，助力發現“私車公養”、違規租賃等隱形變異問題。“我們依托智能監管平台，逐步建立完善‘平台預警—監督檢查—嚴肅查處—完善制度’的閉環管理機制，推動相關部門健全公務出行租賃社會車輛管理辦法等制度。”該市紀委監委相關負責同志表示。