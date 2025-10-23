廣東湛江台風災後恢復工作基本完成

中評社北京10月23日電／據人民日報報導，“現在網箱破口和岸上設施基本都修復完成了，生活回到了正常軌道。”10月22日，在廣東湛江雷州市覃鬥鎮流沙村一家水產養殖公司，經過潛水員多天的水下修復作業，生產秩序已恢復正常，公司總經理梁欣穎鬆了一口氣。



10月5日，今年第21號台風“麥德姆”在湛江登陸，這是今年以來登陸廣東的最強台風。



“這次台風影響時間長。據初步統計，湛江全市受災群眾約195.73萬人，直接經濟損失約111.1億元。”湛江市應急管理局副局長湯旭希說，得益於前期的防汛防風工作，沒有人員因台風暴雨傷亡。



台風過境後，湛江市海洋與漁業局迅速成立5個救災復產工作組，在台風影響減弱後迅速下沉到重點災區、災損前線，科學有序開展災損核查、救災復產指導、協調保險理賠等工作，指導制訂科學恢復生產方案；指導養殖戶進行災後水體消殺工作；協助聯繫冷鏈物流、災後銷售、復產種苗等工作。



“台風影響減弱後，我們馬上投入損失核查、設備搶修、保險對接。”梁欣穎說，這次台風造成的損失不小。10月是當地的金鯧魚產銷旺季，為保障冷鏈物流與加工生產線迅速復產，南方電網廣東湛江供電局運用“人工＋無人機”協同作業，全面排查線路走廊樹障、設備鬆動等隱患，為復工復產提供堅實電力保障。



徐聞縣和雷州市是此次台風襲擊的重災區。在徐聞縣恒源農業專業合作社香蕉種植基地，工作人員正抓緊給剛剛補種下的香蕉施肥。“台風影響減弱後，在農業專家指導下，目前受災的700餘畝香蕉已全部完成清園補種、改種。”合作社社長王光平說。



“台風到來前，我們組織指導全市各類農業經營主體抓住時機，搶收成熟農作物超2.3萬畝。台風過去後，市、縣兩級農業農村部門已累計派出工作組81個、農技人員3589人次，指導農戶加快作物恢復正常生產。目前全市已順利完成農田清淤、病蟲害防治等災後復產工作。”湛江市農業農村局相關負責人介紹。



眼下，倒伏的樹木已全部清理、阻斷的道路一一疏通、損毀的設施逐步修復。從防風一線到重建一線，湛江910支黨員先鋒隊、1萬多名黨員主動擔當，日夜奮戰在清障、搶修一線。“強台風下，全市主網線路和變電站沒有因樹障或漂浮物故障跳閘，1天內主城區復電，3天內全面復電並全面實現‘五通’。”湛江市政府副秘書長徐達藝說，目前湛江383個在建重點項目和741家規上工業企業已全部復工復產。