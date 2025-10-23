線上醫保買藥何時實現與線下“同品同類”？

中評社北京10月23日電／據經濟參考報報導，秋冬換季易患感冒，見家裡藥箱空空，北京市民張煥趕緊在一家外賣平台上，用個人醫保賬戶“下單”了兩種常用的非處方感冒藥，不到半小時送到家中，結算下來現金支付不到1元……記者瞭解到，目前北京、上海、廣州、深圳等40多個城市已開始試點使用醫保個人賬戶線上購藥，告別了線下購藥“跑腿”的繁瑣。



與此同時，作為一項醫療便民服務措施，部分受訪群眾也不禁問：“慢性病處方藥啥時也能線上買？”“何時能將業務範圍拓展到醫療器械？”醫保線上購藥是否能在便捷和安全的“雙軌道”上更進一步？記者近期進行了採訪調查。



從“跑腿”到“點單”：試點城市訂單激增



“外賣買藥刷醫保”——去年以來，這項貼近百姓生活的試點政策在全國多地加速推進。



北京去年7月1日起展開試點，參保人員可足不出戶用手機在京東、美團下單購藥，購買非處方（OTC）藥品費用可線上使用醫保個人賬戶支付。目前，北京市參保人員可在多家醫保定點零售藥店線上購藥，定點零售藥店範圍覆蓋全市16個行政區和經濟開發區。記者查詢發現，京東、美團平台上的藥店數量分別為491家、498家。“北京試點的前10天就完成了約12.9萬筆訂單。”北京市醫療保險事務管理中心主任楊菁告訴記者。



此外，廣州市於2024年7月31日正式啟動線上購買非處方藥醫保個人賬戶支付服務。截至2025年7月底，全市已有682家定點零售藥店接入線上買藥個賬支付服務，覆蓋美團、餓了麼、京東等主流線上購藥平台。上海市更早試點醫保在線支付，截至2024年6月底，在美團、餓了麼、京東等平台已有超1000家定點零售藥店加入互聯網購藥醫保在線支付項目，完成204.7萬人次醫保結算。



記者體驗發現，平台上支持線上醫保買藥的門店不少是24小時藥店，包括海王星辰藥房、金象大藥房、叮當智慧藥房等。除呼吸道疾病藥品外，胃腸用藥、滋補調養等家庭常備OTC藥品均有覆蓋。



“總體來看，試點工作起到了便民利民效果，提升了群眾通過醫保線上服務的可行性，特別是在冬季流感高發期、極端天氣、夜間等特殊場景作用明顯。”首都醫科大學國家醫療保障研究院智慧數據室主任、研究員張立強說。有調查顯示，在青島超70%群眾初次使用醫保個賬線上購藥後會復購；在上海嘗試了使用醫保購藥的用戶，月度使用頻次比未用醫保時提升了約三成。