中國代表敦促敘利亞過渡政府履行反恐義務

10月6日，在敘利亞首都大馬士革，行人從立法機構大樓前經過。敘利亞立法機構選舉最高委員會6日揭曉政局劇變後的首次立法機構選舉結果。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月23日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表傅聰22日在安理會敘利亞問題公開會上發言，敦促敘過渡政府切實履行反恐義務。



傅聰說，敘利亞長期動亂為恐怖主義滋長蔓延提供了空間。敘局勢變化後，外國恐怖作戰分子乘亂坐大，不僅直接威脅敘自身安全，也嚴重破壞地區和平穩定，必須予以徹底根除。敘過渡政府曾多次表示，敘利亞不會對任何國家構成威脅。中方敦促敘過渡政府將這一承諾落到實處，切實履行反恐義務，採取堅決有力的行動，打擊包括“東伊運”在內的所有被安理會列名的恐怖組織，以實際行動取信於國際社會。在調整安理會涉敘制裁問題上，安理會應當充分考慮敘反恐和安全形勢、有關調整可能帶來的複雜影響，統籌考慮敘長遠利益和現實需要，妥善回應有關各方合理關切，在認真研究的基礎上慎重作出決策。



傅聰指出，解決敘利亞問題的關鍵是推進包容性政治進程。中方支持敘過渡政府從敘人民的根本利益出發，緊密團結各族群各派別，以對話接觸彌合分歧，以協商溝通凝聚共識。



傅聰說，作為中東重要國家，敘利亞局勢演變牽動地區的和平與穩定。各方應該持續提供建設性的支持與幫助，不能借機謀取私利。中方呼籲以色列停止對敘利亞的軍事行動，立即從敘領土撤出。中方願繼續同國際社會一道，為敘利亞早日實現安全、穩定和發展，走上一條符合自身國情的發展道路作出努力。



