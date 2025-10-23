甘肅多項優惠激活冬季旅遊

中評社北京10月23日電／據光明日報報導，10月22日，甘肅省文化和旅遊廳與甘肅省民航機場集團共同啟動“冬游甘肅·航旅相伴”活動，並宣介冬季文旅優惠政策。甘肅新開並加密蘭州至嘉峪關、金昌等7市支線航班，並與全省冬春季景區門票半價、星級酒店折扣、交通接駁免費等惠民政策叠加，讓“冬游甘肅”有美景可賞、有實惠可享。



甘肅文旅資源豐富，但因季節、地理條件限制，旅遊資源價值的釋放受到很大影響。針對以往省內旅遊交通不便的痛點，冬航季，甘肅省民航機場集團在原有兩條省內串飛航線的基礎上，新開5條隴東南經蘭州串聯河西的長航距串飛航線。旅客可憑親民機票價格實現“一線多游”，例如蘭州至張掖、金昌、隴南團隊價格低至99元起，蘭州至敦煌團隊價格低至170元起，密集的班次讓跨區域旅行便捷如同乘坐“空中公交”。



景區優惠力度空前。2025年12月1日至2026年3月31日，敦煌莫高窟、鳴沙山·月牙泉等景區實行門票半價，並對70歲以上老人、退役軍人、警察等群體免票。莫高窟在冬季將開放洞窟增至10個，並配備資深講解員。敦煌還推出景區“188元暢游套票”，可一票玩轉鳴沙山、雅丹、陽關、懸泉置遺址等多個景點。嘉峪關文物景區則對6歲以下兒童、70歲以上老年人等多類群體實行免費政策，並對焦作市、中山市、酒泉市等友好城市市民免票。隴南康縣陽壩、兩當雲屏三峽等4A級景區免票開放，官鵝溝5A級景區門票和觀光車票半價。



同時，交通與住宿方面同樣推出政策優惠。慶陽機場為串飛航線遊客提供7天免費停車服務，旅客憑華夏航空登機牌可在慶陽市多家酒店享門市價折扣優惠。張掖市甘州區的星級賓館及特色民宿推出至高五折優惠。持登機牌的遊客入住蘭州市星級飯店可享門市價8折優惠。



為豐富遊客體驗，甘肅各地在冬春季節準備了豐富多彩的節慶活動。敦煌將在春節期間舉辦大型燈會、無人機表演和花車巡游；嘉峪關則推出8大主題共56場特色文化活動，涵蓋元旦祈福、元宵燈會、關城賜福等；張掖將推出冰雪嘉年華、非遺美食節等110餘項貫穿冬春季的活動。