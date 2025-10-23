四季度衝刺收官　國資央企改革發展主線浮現

中評社北京10月23日電／據經濟參考報報導，進入四季度關鍵期，央企錨定年度目標全力衝刺收官。記者梳理發現，近期多家央企密集召開2025年第三季度經濟運行分析會或國企改革深化提升行動（下稱“改革深化提升行動”）高質量收官推進會，聚焦擴投資穩增長、改革高質量收官、優化布局培育新動能等主線，確保高質量完成“十四五”收官任務，並為“十五五”開局蓄力。



“現在我們正緊盯重點難點任務攻堅突破，全力以赴推動改革深化提升行動高質量收官。同時，認真謀劃新一輪改革的思路舉措，有力支撐集團高質量發展。”中國誠通控股集團有限公司（下稱“中國誠通”）戰略發展部負責人在10月22日的新聞發布活動上回答《經濟參考報》記者提問時表示。



2025年是改革深化提升行動的收官之年。從多家央企披露的信息來看，“高質量收官”是四季度改革工作的“重頭戲”。中國有色改革深化提升行動已完成三年總體任務的97%。中國中煤部署扎實做好改革收尾工作，確保改革深化提升行動圓滿收官。中國石化強調，要樹立更高標準、堅持問題導向、做實工作台賬，推動改革在重點領域和關鍵環節取得更大突破。



中國企業改革與發展研究會研究員周麗莎表示，本輪國企改革的重點轉向功能性、戰略性改革，國有企業通過增強核心功能、提高核心競爭力，發揮科技創新、產業控制和安全支撐作用，深入推動創新突破、推進國資布局優化和結構調整無疑是關鍵路徑和主攻方向。



近年來國資央企在戰略性新興產業和傳統產業“兩端發力”，加快建設現代化產業體系。數據顯示，2024年中央企業在戰略性新興產業領域的投資，占總投資的比重首次突破40%，營業收入占比接近30%；實施老舊設備更新、數字化綠色化改造等投資超8000億元，全年打造智能工廠120個。



按照國務院國資委的要求，2025年中央企業戰略性新興產業收入占比要達到35%。擴投資穩增長，同步推進新興產業布局與數智化轉型，仍然是央國企四季度工作的主基調。



國家電投將“全力推動重點項目建設”列為四季度核心任務，提出要加強工程建設管理，積極爭取優質資源，同時加大新能源資源獲取力度，持續推進核電、大基地、海上風電等重大項目落地。中國有色部署加快推進資源增儲上產、科技賦能新材料、三稀金屬產業布局等重點工作，同步落實“科技興安環行動”及大規模設備更新任務。中國能建、哈電集團等則強調以科技創新為核心驅動力，重點關注智能製造、數字化轉型、“AI＋”專項行動等。