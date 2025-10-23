天津出台政策促科技成果轉化

中評社北京10月23日電／據新華社報導，記者從天津市科技局獲悉，天津市科技局等部門近期研究出台了《天津市促進科技成果“先使用後付費”實施辦法》《天津市科技成果轉化盡職免責工作指引（試行）》，推動更多科技成果從“實驗室”走向“生產線”。



傳統科技成果轉化模式中，高校院所持有大量專利成果，常因缺乏轉化渠道和風險顧慮無法走出校門。而科技企業，尤其是中小微企業，則因難以預估成果價值、擔心成本高望而卻步。



在天津市科技局等部門21日召開的實施辦法、指引政策發布暨工作推動會上，天津市科技局相關負責人表示，“先使用後付費”模式是破解高校院所與中小企業合作壁壘、推動科技成果就地轉化的機制創新。



天津市科技局成果處處長趙曉鵬告訴記者，天津市通過對此前探索的128項“先使用後付費”典型案例深入研究，形成成果轉化一次性買斷許可、階段性付費、根據銷售利潤提成等靈活付費模式，這讓轉化中的工作焦點從事前顧慮轉向事中協同和事後收益分成。



多元化金融手段為成果轉化分擔風險、提供支撐。此前，人保財險已推出“專利實施失敗費用損失保險”。發布會上，中國太平洋財產保險股份有限公司天津分公司推出“科技成果轉化綜合保障保險”，北方國際信托股份有限公司推出“先使用後付費”信托服務產品。



指引則明確，科研人員根據法律法規和本單位規章制度開展科技成果轉化活動，沒有牟取非法利益前提下，在職務科技成果使用、處置和收益中出現的過錯，以糾正為主，不進行責任追究。