寧夏緊盯校園餐重點環節　守護師生舌尖安全

中評社北京10月23日電／據中央紀委國家監委網站消息，近日，寧夏回族自治區紀委監委聯合自治區教育廳、市場監管廳，在臨近用餐時段，不打招呼對銀川某高中食堂進行突擊督導檢查，重點詢問大宗食材供應採購情況。



“大宗食材量大、品種多，我們在監督檢查中發現有的教育主管部門和學校對大宗食材供應把關不夠嚴，本次督導將‘校園餐’整治與規範涉企行政執法行動結合起來，對大宗食材供應企業開展靶向監督檢查。”自治區紀委監委有關負責同志介紹。



自治區紀委監委聯合自治區教育廳全面收集匯總874家中小學、幼兒園的大宗食材供應企業信息，建立基礎數據庫。運用大數據交叉比對供應商信息、學校配送數量、既往投訴舉報記錄以及前期督導發現問題，精準篩選出供應學校數量多、潛在風險高的供應商作為重點督導對象。採取“紀檢監察監督＋行業主管監管”的模式，運用“室組地廳”聯動機制，由相關監督檢查室牽頭，駐自治區教育廳、市場監管廳紀檢監察組嵌入監督，教育廳、市場監管廳、司法廳業務部門協同參與，強化源頭監管，共發現問題132個，移交問題線索4條。



樹立監督與服務並重的理念，在督導檢查發現“校園餐”問題的同時，同步規範對“校園餐”供應企業執法檢查行為。圍繞大宗食材從招標採購到送上學生餐桌的全鏈條，自治區紀委監委聚焦進貨查驗與索證索票、倉儲管理與食品安全管控、涉企執法等環節，重點檢查企業執行“日管控、周排查、月調度”等食品安全風險防控機制是否到位，市場監管等部門在執法檢查中是否存在吃拿卡要、選擇性執法、懶政怠政等突出問題，聽取企業意見，推動優化營商環境。



在監督推動下，固原市原州區中小學校食堂所需的米、面、油、肉、菜、蛋、奶等12種大宗食材，由原州區教體局具體負責，嚴格按照招投標程序組織統一招標、實行集中採購，由食材中標企業負責“一站式”統一配送至各學校，從源頭上降低採購成本，保障食材質量。西吉縣紀委監委推動縣教育體育局會同市場監管局組織全縣學校食堂大宗食材供貨商召開警示約談會，圍繞企業資質、食材質量、倉儲條件、運輸及驗收等環節提出具體要求，組織企業負責人簽訂學校食材供貨商服務承諾書。



堅持邊督導邊整改，不斷推進“校園餐”管理規範化。自治區紀委監委推動全區中小學校園食堂大宗食材集中招標採購全覆蓋，全面規範集中用餐單位承包（委托）經營合同（示範文本），全流程規範學校食品採購加工行為。針對發現的問題，自治區紀委監委運用好紀檢監察建議書和工作提示函，督促自治區教育廳完善全區學校大宗食材招標採購制度規範，督促自治區市場監管廳將“校園餐”食材供應商納入重點監管名錄，適當增加檢查頻次，推動從解決一個問題到解決一類問題，從一個學校的整改到全系統的規範。