國際油價22日上漲
　　中評社北京10月23日電／據新華社報導，國際油價22日上漲。

　　截至當天收盤，紐約商品交易所12月交貨的輕質原油期貨價格上漲1.26美元，收於每桶58.50美元，漲幅為2.2%；12月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲1.27美元，收於每桶62.59美元，漲幅為2.07%。

