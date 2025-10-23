【
大
中
小
】 【
打 印
】
國際油價22日上漲
http://www.CRNTT.com
2025-10-23 12:07:26
中評社北京10月23日電／據新華社報導，國際油價22日上漲。
截至當天收盤，紐約商品交易所12月交貨的輕質原油期貨價格上漲1.26美元，收於每桶58.50美元，漲幅為2.2%；12月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲1.27美元，收於每桶62.59美元，漲幅為2.07%。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
國際油價10日顯著下跌
(2025-10-11 13:02:13)
國際油價20日下跌
(2025-05-21 13:13:09)
國際油價10日下跌
(2025-03-11 18:03:34)
多重利空刺激國際油價跌破關鍵點位
(2025-03-07 12:39:34)
國際油價24日上漲
(2025-02-25 11:16:46)
國際油價15日上漲
(2025-01-16 13:03:04)
國際油價16日下跌
(2024-10-17 16:24:35)
國際油價15日顯著下跌
(2024-10-16 11:33:06)
國際油價11日下跌
(2024-10-12 12:22:18)
國際油價8日顯著下跌
(2024-10-09 15:33:43)