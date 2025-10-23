遼源紀監委監督護航　優化襪業園區營商環境

中評社北京10月23日電／據中央紀委國家監委網站消息，走進吉林省遼源市襪業園區，一排排廠房林立，一個個車間襪機轟鳴，襪子產品琳琅滿目。



遼源是全國最大的棉襪生產基地之一，遼源襪業園區擁有1200餘家襪企、4.1萬台襪機，年產襪子35億雙，有力帶動了當地群眾增收致富。



圍繞惠企政策落實等方面，遼源市紀委監委制定助力優化營商環境監督保障重點項目建設工作方案，建立聯絡員隊伍，其中涉及襪企30餘家，推動解決襪企生產經營過程中遇到的急難愁盼問題。同時，該市紀委監委加強對政務服務大廳的監督檢查，監督是否存在辦事拖拉、推諉扯皮、吃拿卡要、不作為、亂作為等問題，督促相關部門依法行政、高效服務。



此前，遼源市紀委監委嚴肅查處了市生態環境保護綜合行政執法支隊工作人員違紀違法案件。該工作人員利用職務便利，在為襪業等企業突發環境事件應急預案編制、備案過程中吃拿卡要並收取好處費，最終被開除黨籍、開除公職，因犯受賄罪被判處有期徒刑三年、緩刑三年。



“該工作人員雖然單筆收受金額僅千元，但是次數多，持續時間長，性質惡劣，對我市的襪業發展影響很壞。我們不僅嚴肅查處案件，還把其作為典型案例，強化警示震懾。”遼源市紀委監委相關負責同志表示。



遼源市紀委監委將優化營商環境列為調研談話監督重要內容，推動部門負責同志與企業構建“親”“清”政商關係。同時，該市紀委監委成立督導檢查組，開展營商環境監督檢查，持續督促黨員幹部轉作風、樹新風，推動襪業發展步入快車道。



在遼源市紀委監委的監督推動下，市政務服務和數字化建設管理局推進政務服務標準化，政務大廳編制統一受理材料樣本、審批服務事項業務手册、辦事指南，推行“一網通辦”，確保審批便捷高效，讓襪企在辦事過程中感受到越來越多的便利與溫暖。市工信局等部門加快推動總投資6.9億元的遼源新領地現代紡織產業園建設，項目建成後，可吸引40餘戶生產企業、20餘戶產業鏈企業入駐。市委組織部、市人社局等部門與遼源北方襪業集團共同推進“千人創業就業計劃”，保障招聘大學生創業就業政策落實。



“我們將繼續加強惠企政策落實監督、營商環境監督，督促相關部門做好服務和保障，以有力監督守護群眾致富的幸福產業。”遼源市紀委監委負責同志表示。