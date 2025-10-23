格魯吉亞總理：共建“一帶一路”意義重大

10月22日，格魯吉亞總理科巴希澤在首都第比利斯舉行的第五屆第比利斯絲綢之路國際論壇期間表示，共建“一帶一路”對格魯吉亞具有重要意義。在共建“一帶一路”框架下，格魯吉亞的互聯互通能力不斷增強，對華經貿合作持續擴大。（圖片來源：新華社/格魯吉亞政府供圖） 中評社北京10月23日電／據新華社報導，格魯吉亞總理科巴希澤22日在第五屆第比利斯絲綢之路國際論壇期間表示，共建“一帶一路”對格魯吉亞具有重要意義。在共建“一帶一路”框架下，格魯吉亞的互聯互通能力不斷增強，對華經貿合作持續擴大。



“格魯吉亞高度重視發展對華經貿關係，願繼續致力於加強對華合作。”科巴希澤對新華社記者說。他表示，格魯吉亞歡迎中國企業來格投資興業。格魯吉亞在能源、數字技術、房地產等投資領域都富有潛力。



科巴希澤表示，格中自由貿易協定極大促進了兩國貿易往來，格魯吉亞向中國出口多種產品，參加中國國際進口博覽會為擴大雙邊貿易創造了更多機會。“我們將在今年的進博會上展示多種格魯吉亞產品，希望未來有更多格魯吉亞產品出口到中國。”他說。



談及格魯吉亞的過境運輸能力，科巴希澤說，其發展離不開中國的參與，格魯吉亞願同中方加強過境運輸相關領域合作。



第五屆第比利斯絲綢之路國際論壇22日至23日舉行，主題為“投資互聯，穩定增長”。