中國駐吉使館舉行全球婦女峰會成果宣介會

中評社北京10月23日電／據新華社報導，中國駐吉爾吉斯斯坦大使館22日在吉首都比什凱克舉行全球婦女峰會成果宣介會。聯合國婦女署、吉婦女代表大會及吉各界婦女代表等參加活動。



中國駐吉爾吉斯斯坦大使劉江平在發言中表示，中方願同吉方一道，共同落實好全球婦女峰會成果，持續拓展婦女領域交流合作，為構建中吉命運共同體貢獻力量。



與會吉方代表指出，中國作為全球婦女事業的引領者，為推動全球性別平等和婦女全面發展作出卓越貢獻。吉方願同中方進一步深化交流互鑒，助力更多婦女追求幸福生活，推動兩國婦女合作取得新發展。



