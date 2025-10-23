中評社北京10月23日電／據新華社報導，近期連續創下歷史新高的國際金價日前在投資者獲利了結中迎來大跌。在截至22日上午的兩天時間內，國際市場黃金價格總計下跌約8%，市值蒸發超過2.5萬億美元。分析人士認為，此次暴跌是金價持續數月上漲、市場處於嚴重超買狀態之後的技術性回調。



今年9月以來，國際金價持續上漲。10月7日，紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的2025年12月黃金期價突破每盎司4000美元，一度創下每盎司4014.60美元的歷史新高。16日，紐約市場黃金期貨價格最高接近每盎司4390美元。今年以來，國際金價累計上漲近60%。



分析人士認為，推動本輪金價大漲的主要因素包括經濟和地緣政治不確定性日益增加、美國聯邦政府陷入“停擺”危機、通脹擔憂引發市場避險需求上升、各國央行大量購入黃金、關稅和貿易政策不確定性持續，以及市場對美聯儲降息預期增強等。



但是，隨著金價持續上漲，黃金多頭市場擁擠度顯著加劇，獲利盤大量積累，市場對拋售黃金的預期逐漸強化。分析人士指出，前所未有的漲幅足以促成非理性市場的“無理由”下跌。此外，近期美元匯率走強、地緣政治緊張局勢緩和以及市場對貿易摩擦緩解的樂觀預期等進一步推動投資者獲利了結。



紐約商品交易所理事會主席威廉·普爾普拉認為，過去兩天金價暴跌是典型的 “技術性回調”。近期金價走勢幾乎呈現出“拋物線式上漲”，市場已經超買一段時間，斜率越陡，回調越劇烈。



對於金價後續走勢，多數市場機構認為，短期內金價大概率會保持高位震蕩，而中長期上漲趨勢不會改變。



花旗銀行預計，如果美國政府“停擺”危機得以化解，貿易摩擦得到緩和，金價可能在未來數周進入震蕩整理階段，短期看跌。

