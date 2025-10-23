海外人士解讀中國經濟“三季報”

9月15日，工作人員在江蘇無錫高新區綜合保稅區捷普電子（無錫）有限公司的生產車間裡作業。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月23日電／據新華社報導，中國國家統計局20日發布數據顯示，2025年前三季度中國國內生產總值（GDP）1015036億元，按不變價格計算，同比增長5.2%，經濟運行保持穩中有進態勢。



海外人士認為，在各種風險挑戰交織背景下，這份成績單展現出中國經濟的韌性與活力，不僅為實現全年主要目標奠定堅實基礎，更以持續向好的基本面和高質量發展的扎實步伐，為世界經濟注入確定性與穩定性。



化解壓力彰顯韌性



前三季度，中國經濟延續穩中有進態勢，GDP同比增長5.2%，比上年全年和上年同期分別加快0.2、0.4個百分點。在海外人士看來，這一成績是在有效應對國內外困難挑戰情況下取得的，來之不易，充分彰顯中國經濟的韌性。



德國不來梅大學經濟學教授沃爾弗拉姆·埃爾斯納認為，中國經濟前三季度展現出令人矚目的穩健性和抗壓能力。美國關稅政策帶來的衝擊，在中國貿易政策和國內經濟層面的有效應對下已得到相當程度化解。



“在如此複雜的國際環境下，5.2%的增長率無論以何種標準衡量都是很大的成就。”埃及阿拉伯研究中心顧問阿布·貝克爾·迪蔔說，考慮到保護主義政策衝擊和歐洲市場需求萎縮等多重外部壓力，這一成績的取得尤其不易。



橫向對比看，中國經濟增速明顯高於多數主要經濟體。



英國倫敦經濟與商業政策署前署長、中國人民大學重陽金融研究院高級研究員約翰·羅斯（中文名：羅思義）表示，從國際維度看，中國經濟增速領先於美國和歐盟，繼續擔當全球經濟增長的主要引擎。



巴西商業領袖組織中國區首席執行官小若澤·裡卡多·盧斯表示，中國經濟依然保持韌性和活力，展現出強大內生動能。“這得益於中國經濟基本面穩定、有效的政策協調和具有活力的國內市場。”

