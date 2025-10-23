“人工智能＋”如何重塑生產生活範式？

2025年9月6日，在重慶舉行的2025世界智能產業博覽會上，生活家居機器人與觀眾握手。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月23日電／據新華社報導，今年八月，國務院印發《關於深入實施“人工智能＋”行動的意見》提出，加快形成人機協同、跨界融合、共創分享的智能經濟和智能社會新形態。



“人工智能＋”已不再是一個遙遠的概念，它正深度融入我們的生活，在醫療、金融等領域掀起變革浪潮，成為我們守護幸福、提升生活品質的“新夥伴”。



“在醫療領域，AI正在重塑醫療流程。”平安科技醫療AI產品團隊總經理倪淵介紹，過去，患者就醫往往是被動的，如今AI助力從被動服務轉向主動服務。醫生借助AI，從專科醫生轉變為多學科會診團隊，為患者提供更全面精準的治療。而且，AI融入實時更新的醫療知識，讓診斷更準確高效，大大提升了醫療水平，讓患者享受到更優質的醫療服務。



金融領域同樣因“人工智能＋”煥然一新。招商銀行信用卡中心交易及資產風險管理部總經理周煒提到，AI成為守護老百姓“錢袋子”的忠誠衛士。通過人工智能助手客服體系，精準識別客戶意圖，為客服提供溝通技巧，實現“7×24小時”不間斷守護客戶資金安全。未來，金融機構有望從提供標準化產品，轉變為懂客戶且更安全的 “智慧伴侶”。



上海人工智能研究院總工程師王資凱指出，“人工智能＋”帶來革命性改變，泛化能力、交互界面、開發生態都實現躍遷式變革。



隨著相關政策深入實施，在技術、產業與政策的協同推動下，“人工智能＋”將加速從工具向夥伴轉變，人機協同、跨界融合的智能新形態，會為我們創造更加健康、安全、便捷的美好生活，讓我們共同期待！