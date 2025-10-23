“城超”多地開花，如何保持熱度？

圖①：“贛超”比賽現場，上饒隊與南昌隊對戰。（圖片來源：人民日報/影像中國）圖②：“川超”比賽現場，球迷用川劇變臉扮相助威。（圖片來源：人民日報/影像中國）圖③：“蘇超”半決賽中，球迷在賽場邊加油。（圖片來源：人民日報/新華社） 中評社北京10月23日電／據人民日報報導，10月18日和19日，兩場江蘇省城市足球聯賽（“蘇超”）半決賽通過點球大戰決出勝負，泰州隊和南通隊將在11月1日的決賽相遇。兩場半決賽總計近10萬的觀眾人數以及賽場外不計其數的話題數量，進一步折射出這項群眾體育賽事的熱度。



今年以來，多地“城超”成為中國足球現象級的存在。在“蘇超”帶動下，“湘超”“渝超”“川超”“遼超”等陸續加入群眾足球賽事版圖。據統計，全國目前已經有不低於10個省區市舉辦了城市聯賽。以“體育+文旅”為基本辦賽模式的“城超”，正以其豐富的內容和話題引發高關注度。



“票根經濟”能否持續



已經進行84場比賽的“蘇超”，共有237萬餘名觀眾到現場觀戰，場均2.8萬人。



10月18日的首場半決賽，江蘇南京奧體中心迎來61565名觀眾，接連第六次打破“蘇超”單場現場觀賽人數紀錄。通過低票價策略和全民參與模式，“蘇超”激活了文體旅商融合的消費活力，一張票根撬動了城市文旅消費。據江蘇省商務廳測算，“蘇超”實現了“1元門票帶動7.3元周邊消費”的杠杆效應。



開賽之初，“蘇超”的贊助商總數衹有6家，幾輪比賽之後，巨大流量引來品牌方的熱情響應。根據賽事組委會9月28日公布的名單，“蘇超”贊助商總數升至35家。



“蘇超”成功的案例在前，9月下旬開幕的“川超”也不容小覷。揭幕戰當天，四川成都雙流體育中心場外，足球嘉年華和車展區熱鬧非凡。嘉年華營收超400萬元，體育場館半徑1公里內的餐飲門店銷售額平均增長15%以上；車展區銷售新車、二手車582台，合計銷售額約1.08億元。“‘川超’是一項全民參與的賽事，也是一次文體旅融合的探索。”四川省文旅廳總規劃師肖婷說，四川將以“川超”各主場城市為重點，發放“賽事門票+景區門票+住宿優惠”系列大禮包。據測算，此輪大禮包優惠將超過5000萬元。

