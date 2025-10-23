中評社北京10月23日電／網評：說一套做一套 必將反噬美國自身



來源：文匯報 作者：何志平



近來中美經貿關係在短時間內經歷了急劇變化。美方動輒以加徵高額關稅威脅中方，又在“食用油”等議題上進行操弄，但結果被反覆證明，這不是處理對華關係的正確之道。面對關稅壓力，中國對內迅速採取稅制改革等措施，對外全面部署一系列有力的反制舉措，堅定不移繼續走自己的路，辦好自己的事，特朗普的“極限施壓”手段已見失效。若美國繼續逆潮流大勢，一意孤行打關稅戰、貿易戰，必將反噬自身。



繼10月10日美國總統特朗普叫囂將對中國產品加徵100%關稅及對所有關鍵軟件實施出口管控後，特朗普14日又發文稱，中國暫停採購美國大豆是一種“經濟敵對行為”，威脅要以停止購買中國“食用油”作為報復。到10月19日，特朗普表示，相信會同中國就大豆問題達成協議，又指不想中國玩稀土遊戲。在北京，外交部表示，中美應在平等、尊重、互惠的基礎上，協商解決有關問題。



美炮製“摩擦升溫” 圖增談判籌碼



本次中美經貿博弈升溫，是美國對華戰略遏止的延續。特朗普政府說一套做一套，企圖又玩弄加徵關稅、擴大出口管制等手段，製造緊張局勢，逼中方妥協，為即將到來的APEC峰會中美高層會晤增加談判籌碼。回顧歷史，在談判前夕主動“摩擦升溫”以增加談判籌碼是美方慣用戰術。



禮儀之邦與他國領導人會面前，都會最大程度製造良好氣氛、表達善意，促使會晤更暢順有效。但特朗普反其道而行，總是提前釋放強硬信號，主動出大招打擊對方，以便在會面時居高臨下，用霸權霸道迫使對方調整，繼而落地還錢，再以“仁者”“贏家”姿態為對方化解危機，贏得里子面子。

