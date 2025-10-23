用好AI這個科研超級助手

中評社北京10月23日電／據經濟日報報導，國務院不久前印發的《關於深入實施“人工智能＋”行動的意見》，明確提出加快實施“人工智能＋”科學技術行動。這是黨中央準確把握科技發展大勢作出的重要戰略部署，指引我們在新一輪科研範式變革中搶占先機。



近年來，人工智能驅動的科學研究在全球持續升溫，展現出重塑科技創新的巨大潛力，科學研究正邁向“人工智能＋科學”的新範式。一個頗具代表性的例子就是人工智能模型阿爾法折叠2（AlphaFold2）準確預測蛋白質結構。由於組成蛋白質多肽鏈的氨基酸數量極為龐大，根據已知的氨基酸序列預測蛋白質三維結構，一度是個遙不可及的夢想。然而，AlphaFold2僅用短短幾年時間，便解決了這個曾經困擾全球科學家數十年的難題，成功預測了大約兩億種蛋白質的結構。



當然，人工智能帶來的機遇和挑戰並存。具體到科研領域，高質量科學數據缺乏、算法可解釋性不足等，都是當前制約人工智能驅動的科學研究深入發展的瓶頸。對此，我們需要在深刻把握人工智能發展趨勢和規律的基礎上，加強統籌謀劃。



例如，針對我國用於AI訓練的數據質量良莠不齊、依賴國外數據庫資源、數據標準不統一等問題，當務之急是加快構建國家級數據平台和算力網絡，促進跨平台、跨學科的優質科學數據資源安全共享與高效應用。再如，針對多學科交叉人才短缺這一問題，則需要加強相關學科與人工智能交叉領域的復合型人才培養。



面對新形勢新挑戰，廣大科技工作者應積極擁抱新浪潮，探索使用人工智能手段解決重大科學問題。有關部門也要瞄准問題症結，強化跨領域、跨部門協同攻關，讓人工智能真正成為科學家們的超級助手，助力提升科研效率和創新潛能。



