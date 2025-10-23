告別插卡時代，eSIM如何影響我們的生活

中國聯通北京西單營業廳內的eSIM業務展示。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月23日電／據新華社報導，提到手機里的SIM卡，幾乎人人都不陌生——沒有它，打電話、上網都成了空談。過去，我們習慣把小小的實體SIM卡插進手機卡槽，如今，一種“看不見”的eSIM卡，正悄然改變這一傳統模式。



近日，中國電信、中國移動和中國聯通正式獲得工信部eSIM手機商用試驗批覆許可，並在全國上線eSIM手機辦理業務。10月22日，國內首款eSIM手機正式發售。這個藏在手機里的“隱形SIM卡”，究竟是什麼？又將如何影響我們的生活？



中國信息通信研究院泰爾終端實驗室主任馬鑫介紹，eSIM卡就是把傳統實體SIM卡的芯片，直接嵌入到終端設備的主板上，不需要插卡。只要通過“空中下載技術”（OTA）從運營商那裡獲取數據並激活，就能正常使用通信服務。打個比方，它就像給設備“雲端辦卡”，省掉了插卡、拔卡的麻煩。



其實eSIM不算新技術，2010年就有了技術原型，目前全球已有數百家運營商支持手機eSIM服務。此前，我國已在物聯網、智能穿戴、筆記本和平板電腦等產品上開展了eSIM應用，本次三大運營商獲批，是將商用範圍進一步擴大至手機終端。



對我們普通人來說，eSIM的好處很直接：



用機更省心：再也不用擔心SIM卡丟了、壞了，或者換手機時反復拔插卡槽。現在去運營商線下營業廳，帶好身份證和支持eSIM的手機，掃描相關二維碼下載並安裝eSIM卡數據，即可瞬間激活、享受服務，而且不收取任何卡費、手續費。



跨國更方便：經常出國的人不用再提前買當地實體卡了。“國行”的eSIM手機支持開通國內運營商和海外運營商服務，不管是商務出差、留學還是旅遊，使用運營商提供的國際漫游業務或者在海外開通當地eSIM卡，即可便捷實現海外網絡服務，省去了找營業廳、換卡的麻煩。



設備更靈活：運營商提供eSIM一號雙終端和eSIM獨立號碼兩種類型電信業務，可以支持智能手表、平板電腦、智能眼鏡等13個品牌的80多款eSIM設備。

