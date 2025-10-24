快評：豬瘟在台重現　疫情政治化重燃？

中評社快評／據報導，台中市梧栖一處畜牧場爆發非洲豬瘟，成為首例本土疫情，該畜牧場自10月10日起陸續出現豬只異常死亡，台“農業部”宣布全台豬只禁運禁宰5天，禁止使用廚餘養豬，並暫停豬肉出口。



非洲豬瘟在台重現，不由讓人聯想到，2018年底上一輪豬瘟疫情爆發，正值民進黨縣市長選舉大敗低迷之時，接替賴清德剛上任的“行政院長”蘇貞昌，立即通過政治化操作，將防堵大陸豬肉製品作為主攻議題，為後來蔡英文打“抗中牌”預熱輿論。



果然，此次台中豬瘟疫情爆發後，蘇貞昌立即發文大談當年防疫“成功經驗”，尤其是開篇就提到“中國周邊國家”，政治用意昭然若揭。



藉疫情煽動社會焦慮感，再進行政治化操作，以轉移施政矛盾與民怨，是民進黨的“拿手好戲”。在“大罷免”結束、國民黨主席選舉落幕的背景下，綠營藉豬瘟疫情重燃，政治化動作迅速而密集，目前看有兩個企圖：



第一，抓住疫情發源地是台中市，圍剿2028熱門人選盧秀燕，並聯繫到之前出現堰塞湖事件的花蓮縣，引申出“天災都源於藍白人禍”，推卸自身執政責任。



第二，刻意勾起島內民眾尤其是綠營支持者，對過去幾年來非洲豬瘟、新冠疫情擴散期間“反中恐中”的集體記憶，藉機污名化並收緊兩岸民間交流。



耐人尋味的是，10月美麗島電子報民調中，賴清德執政滿意度回到40%，台灣民意基金會民調中，賴清德聲望回到35%。這些跡象說明，“大罷免”後消沉的綠營基本盤，正在隨著花蓮風災、國民黨選舉等一系列事件影響下，逐漸回流、回穩。



如此看來，綠營順勢再次操弄豬瘟疫情政治化，反盧、反藍白、反中，這些牌還能打多久、打多響，值得密切關注。