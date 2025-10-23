外交部：共建更緊密的中國－東盟命運共同體

中評社北京10月23日電／據新華社報導，外交部發言人郭嘉昆22日說，中方將堅持睦鄰、安鄰、富鄰、親誠惠容、命運與共的理念方針，同地區國家一道，建設和平、安寧、繁榮、美麗、友好的共同家園，推動構建更為緊密的中國－東盟命運共同體。



當日例行記者會上，有記者問：最新數據顯示，今年前三季度，中國對東盟進出口總值5.57萬億元人民幣，同比增長9.6%，東盟繼續保持中國第一大貿易夥伴地位，中國－東盟博覽會等多項活動成功舉行。在外部不確定性增多的背景下，中國東盟合作“逆勢而上”，亮點紛呈。中方如何看待中國東盟合作？對當前中國東盟關係有何評價？



郭嘉昆說，中國與東盟國家地理相近、理念相通、利益相融，全面戰略夥伴關係持續深化，為亞洲和世界發展注入穩定性和確定性。



郭嘉昆表示，中國東盟高層往來頻密，政治互信鞏固深化，融合發展的勢頭不斷增強。雙方高度重視發展戰略對接，制定《中國－東盟全面戰略夥伴關係行動計劃（2026－2030）》。雙方充分發揮優勢互補，強化產供鏈融合與韌性，今年年內將正式簽署自貿區3.0版升級議定書，為促進區域經濟一體化進程和全球貿易注入更大動能。中老鐵路、雅萬高鐵等平穩運行，提升互聯互通水平，帶動沿線經濟發展。人工智能、數字經濟等新興領域合作方興未艾，創新驅動發展開辟新前景。



郭嘉昆說，中國東盟文明交流互鑒的步伐日益加快。“中國－東盟人文交流年”活動蓬勃開展，教育、青少年、智庫、媒體等領域合作成果豐碩。中國推出“東盟簽證”，同新、泰、馬三國全面互免簽證，與文萊互予對方公民免簽待遇。走親戚般的往來，讓心相通更加緊密。

