構建開放型世界經濟的中國擔當

中評社北京10月23日電／據新華社報導，珠江之畔，千年商都，第138屆中國進出口商品交易會（廣交會）場館內外人頭攢動。歷經60多年歲月而魅力不減，“中國第一展”的人氣，折射中國邁向高質量發展的決心和持續推進高水平對外開放的誠意。



在單邊主義、保護主義逆流湧動的今天，全球經濟增長依然低迷，經貿格局深刻重構。是促進開放合作還是走向封閉對抗？是堅持互利共贏還是固守零和博弈？中國堅定不移推進高水平對外開放，推動構建開放型世界經濟。中國經濟，這片歷經無數次“狂風驟雨”依然“在那兒”的壯闊大海，正以其深刻的發展邏輯和開放的博大胸懷，展現著作為世界經濟“穩定錨”和“動力源”的時代擔當。



習近平總書記指出：“中國擴大高水平開放的決心不會變，同世界分享發展機遇的決心不會變，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發展的決心不會變。”回望“十四五”，中國始終以堅定的步伐踐行這一承諾，將機遇的種子播撒全球，將融通的血脈連接世界，將開放的理念化為現實。



（一）為全球增長蓄力



面對變亂交織的世界，構築一個穩定增長且潛力巨大的市場，本身就是對世界經濟最直接的貢獻。“與中國同行就是與機遇同行，相信中國就是相信明天，投資中國就是投資未來。”習近平總書記的話語，獲得全球有識之士的廣泛共鳴。



“十四五”期間，中國深化經濟發展的內外聯動，與世界編織“共贏鏈”。中國對世界經濟增長年均貢獻率保持在30%左右，經濟總量占世界經濟的比重從2012年的11.3%提升至2024年的17.1%，貨物貿易總額連續多年穩居世界第一，吸引外資和對外投資居世界前列。“放眼未來10年，中國仍將是全球經濟增長的最大貢獻者。”霍尼韋爾中國總裁餘鋒說，這既得益於中國經濟龐大體量帶來的增量優勢，也源於產業轉型升級釋放的持續動能。



中國的超大規模市場，正將“中國需求”源源不斷地轉化為“世界機遇”。中國有14億多人口、4億多中等收入群體，每年有近50萬億元的消費、超過20萬億元的進口，中國已連續10餘年穩居全球第二大商品消費市場和最大網絡零售市場。更重要的是，這個市場正經歷著深刻的結構升級。從商品消費擴容提質到服務消費成為新引擎，從國際消費中心城市建設到縣域消費優化升級，一個層次更多元、內涵更豐富、潛力更巨大的內需市場正在形成，為全球商品和服務提供了更加廣闊舞台。

