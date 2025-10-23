【
商務部就中美經貿磋商有關問題答記者問
2025-10-23 15:21:51
中評社北京10月23日電／據商務部網站消息，有記者問：近日，何立峰副總理與美國財政部長貝森特和貿易代表格裡爾進行視頻通話，雙方同意盡快舉行新一輪中美經貿磋商，請問商務部是否有進一步消息？
答：經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於10月24日至27日率團赴馬來西亞與美方舉行經貿磋商。雙方將按照今年以來兩國元首歷次通話重要共識，就中美經貿關係中的重要問題進行磋商。
