中評現場：2025年紫荊文化論壇在港舉行

2025年紫荊文化論壇在香港舉行（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月24日電（記者 盧哲）由紫荊文化集團主辦、交通銀行（香港）聯合主辦、紫荊雜誌社承辦的“2025年紫荊文化論壇”23日在香港舉行。本屆論壇以“深化國際交往合作，融入國家發展大局”為主題，匯聚約350位來自政商學界、金融科技、文化傳媒等領域的海內外嘉賓，共同探討香港在新時代下的發展機遇與全球角色，對外展現香港融入國家發展大局的決心與信心。



香港特別行政區行政長官李家超，外交部駐香港特別行政區特派員公署副特派員花有，紫荊文化集團董事長許正中，中央政府駐港聯絡辦宣文部副部長李曙光，國際調解院首任秘書長鄭若驊，交通銀行（香港）有限公司董事長、執行董事肖霆，全國港澳研究會副會長、香港再出發大聯盟秘書長譚耀宗，全國政協常委、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝，全國政協常委、香港北京社團總會會長施榮懷，紫荊文化集團副總經理丁偉，全國政協委員、行政會議成員陳清霞，香港賽馬會內地事務主管陳岳鵬，紫荊雜誌社社長楊勇，交通銀行（香港）有限公司副行政總裁楊浩等主禮嘉賓，共同主持啟動儀式為論壇揭幕。



紫荊文化集團董事長許正中首先致歡迎辭。他表示，中央始終堅定支持香港繁榮發展，從CEPA簽署到“滬港通”“深港通”等相繼推出，從規劃前海深港合作區到支持建設北部都會區，從港珠澳大橋建成通車到“南車北上”，一系列惠港政策持續為香港賦能。香港主動作為，積極落實國家“十四五”規劃賦予的“八大中心”定位，深度對接粵港澳大灣區、“一帶一路”等國家重大戰略，與廣東、澳門共同承辦第十五屆全運會，在融入國家發展大局中不斷彰顯香港優勢。在“一國兩制”制度優勢下，香港“超級聯繫人”“超級增值人”作用愈發凸顯，社會更有活力，發展更有動力，文化更有魅力，增長更有潛力。



許正中表示，香港是中國的，也是世界的。對於國際社會來說，香港是世界文明融合共生的最好模板，是認識解讀中國治理的最好樣板，也是分享中國紅利的最好踏板。