二十屆四中全會公報：推進祖國統一大業

中評社北京10月23日電／據新華社消息，10月23日，中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議通過公報，全文如下：



中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議，於2025年10月20日至23日在北京舉行。



出席這次全會的有，中央委員168人，候補中央委員147人。中央紀律檢查委員會常務委員會委員和有關方面負責同志列席會議。黨的二十大代表中部分基層同志和專家學者也列席了會議。



全會由中央政治局主持。中央委員會總書記習近平作了重要講話。



全會聽取和討論了習近平受中央政治局委托所作的工作報告，審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。習近平就《建議（討論稿）》向全會作了說明。



全會充分肯定黨的二十屆三中全會以來中央政治局的工作。一致認為，中央政治局認真落實黨的二十大和二十屆歷次全會精神，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，統籌推進“五位一體”總體布局，協調推進“四個全面”戰略布局，統籌國內國際兩個大局，統籌發展和安全，進一步全面深化改革，扎實推動高質量發展，推進社會主義民主法治建設，加強宣傳思想文化工作，切實抓好民生保障和生態環境保護，維護國家安全和社會穩定，開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育、縱深推進全面從嚴治黨，加強國防和軍隊現代化建設，做好港澳工作和對台工作，深入推進中國特色大國外交，推動經濟持續回升向好，“十四五”主要目標任務即將勝利完成。隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，極大振奮民族精神、激發愛國熱情、凝聚奮鬥力量。

