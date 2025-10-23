前三季度中國國家鐵路發送貨物30.3億噸

中評社香港10月23日電／記者從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，今年前三季度，國家鐵路累計發送貨物30.3億噸，日均裝車18.53萬車，同比分別增長3.4%、4.3%，鐵路物流產品持續優化升級，運輸組織更加暢通高效，為助力降低全社會物流成本、暢通國內國際雙循環、保障國民經濟平穩運行提供了有力支撐。



新華社報導，國鐵集團貨運部負責人介紹，前三季度，鐵路部門持續抓好煤炭、冶煉物資、糧食等重點運輸項目，開闢綠色通道，確保高效送達。1至9月，國家鐵路發送煤炭15.53億噸，其中電煤10.56億噸，鐵路直供電廠存煤保持較高水平。冶煉物資、糧食發送量同比分別增長9.4%、10.8%。



“今年以來，我們圍繞‘疆煤外運’1億噸目標，深化路地、路企協作配合，聯合企業到甘肅、四川、雲南等地用煤企業開展營銷推介。根據客戶需求，精準制定疆煤外運周方案，及時調整運力結構，將直通煤炭主要發運站點從18個增加至24個，確保按期兌現客戶訂單。近期，疆煤外運裝車日均達66列以上。”國鐵烏魯木齊局貨運部副主任劉怡說。



與此同時，鐵路部門進一步完善全程物流服務，開發鐵水聯運“一單制”物流產品172個，前三季度累計發送鐵水聯運集裝箱貨物1277.8萬標箱，同比增長16.9%。在跨境貨物運輸方面，鐵路部門與國內海關部門、境外鐵路部門加強溝通協調，提升口岸交車作業效率和通關便利化程度。前三季度，中歐班列累計開行1.45萬列；中亞班列累計開行1.08萬列，同比增長22.8%；中老鐵路發送跨境貨物413萬噸，同比增長10.4%，有力促進了國際經貿往來。