中評現場：“紫荊院士開講”首次走進香港中學

“紫荊·院士開講”活動首次走進香港的中學校園（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月24日電（記者 盧哲）“紫荊·院士開講”活動23日下午首次走進香港的中學校園——在位於香港油塘的天主教普照中學舉行第七期活動。此次活動邀請了中國科學院院士、柔性電子全國重點實驗室主任黃維教授擔任主講嘉賓，為現場200餘位師生帶來了一場探索“柔性電子”奧秘的科普大師課。



在活動開始前，天主教普照中學校長袁玉蘭對“紫荊·院士開講”首進中學校園表示熱烈歡迎，她代表學校向黃維院士贈送紀念品，表達師生對科學家的崇高敬意。紫荊文化集團副總經理丁偉、紫荊雜誌社總編輯袁建、廣東院士聯合會副秘書長鍾裕麗、觀塘區學校聯會代表吳少明，京港人才交流中心副總經理杜鶴亭，中國科學院香港創新研究院、粵港澳大灣區院士聯盟代表張笑笑等嘉賓共同出席活動。​​



黃維院士表示，這是他第一次走進香港中學開展科普教育，非常高興能與香港中學生面對面交流，共同探索科學樂趣。隨後，他以《在科技強國的道路上砥礪前行——“柔性電子”科學之路》為題，結合自身深厚的科研積累與行業洞察，深入淺出地解讀柔性電子領域的發展歷程、研究成果與應用前景。黃維院士提到，柔性電子是智能時代的關鍵核心技術，小到智能手環，大到航天設備都能用到它。黃維院士勉勵現場學生積極投身科學研究領域，未來為國家的科技事業添磚加瓦。



黃維院士的演講持續一個多小時，引起中學生們對柔性電子技術的極大興趣，演講過程中同學們多次鼓掌。在答問環節，不少同學舉手提問，與黃維院士就柔性電子的普及、運用及科學學科入門等議題互動交流。