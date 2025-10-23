全國人大基層立法聯繫點征集民意逾6萬條

發布會現場。（圖片來源：全國人大常委會法工委） 中評社北京10月23日電／據新華網報導，記者從10月23日舉行的全國人大常委會法制工作委員會發言人記者會上獲悉，今年是全國人大常委會法工委基層立法聯繫點設立10周年，截至目前，全國人大常委會法工委共設有54個基層立法聯繫點，覆蓋31個省區市，帶動省市兩級人大設立基層立法聯繫點7800多個，就214件次法律草案、立法規劃稿以及備案審查工作徵求意見66000多條，其中許多真知灼見被吸收采納。



全國人大常委會法制工作委員會發言人王翔表示，基層立法聯繫點為各界人士表達立法訴求、反映社情民意、凝聚民心民智提供了暢通渠道，讓群眾的“金點子”搭上了“直通車”。



例如，全國人大常委會法工委在新疆維吾爾自治區伊寧市胡地亞於孜鎮人大主席團和庫車市人大常委會設立了基層立法聯繫點，自治區設立26個基層立法聯繫點，各設區的市、自治州設立140個基層立法聯繫點，廣泛聽取基層群眾對立法工作的意見建議，積極推進民主立法。



“下一步，我們將繼續加強與基層立法聯繫點的溝通聯繫，共同推進立法全過程宣傳解讀，共同講好全過程人民民主故事，讓立法工作更好地接地氣、察民情、聚民智、惠民生。”王翔說。