高市任首相令制定《反間諜法》可能性增大

中評社香港10月23日電／共同社報導，隨著高市早苗就任日本首相，被自民黨保守派視為夙願的制定《反間諜法》日益具有現實性。自民黨拉攏了對立法態度積極的日本維新會，在聯合執政協議中寫入“年內開始探討”。高市起用了與自己持相同鷹派主張的小林鷹之擔任自民黨政務調查會長一職。另一方面，認為“會倒退回戰前監視社會”等對侵犯人權的擔憂依然根深蒂固，《反間諜法》能否獲得輿論共鳴難以預料。



▽間諜活動



“應當制定。”黨總裁選舉期間的討論會上，高市被問及《反間諜法》必要性時這樣斷言。與主張“建立能對帶出機密進行監督的機制才更重要”的茂木敏充和“需要慎重討論”的小泉進次郎形成對比。



高市指出“日本以外的七國集團（G7）國家均有打擊外國勢力活動和情報收集的法律”，強調日本的應對落後。在該場討論會上，林芳正提及《特定秘密保護法》和限制接觸經濟安全保障重要資訊的“安全許可”制度，反駁說“沒有必要新增立法”。



日本大學教授小谷賢（國際政治學）指出“現行法律主要著眼于處罰公務員洩密。對於外國間諜竊取情報行為的管制和威懾嚴重不足”，認為高市的主張合理。



▽最高死刑



自民黨有過慘痛經歷。1985年中曾根政府時期，該黨提交了處罰探查和收集機密的《國家秘密法》草案，寫明最高可判處死刑。然而遭到了輿論猛烈抨擊，被指出機密的範疇模糊不清，會壓制媒體採訪和言論活動，侵犯“知情權”。草案未進入審議程序便不了了之。



小谷表示“存在各種方式，例如設立對恣意運用進行監視的委員會等。在中國和俄羅斯威脅加劇的當下，法律缺失的風險更大”，對重提40年前的討論提出質疑。



自民黨“治安、反恐和網路犯罪對策調查會”今年5月提議立法，指出利用生成式人工智慧（AI）擴散虛假資訊等“對我國的威脅增大令人非常擔憂”，強調與40年前不同。



▽巨大變化



自民黨之外的政黨也展現出積極態度。維新會本月公佈了中期論點梳理，要求制定應對間諜的新法和設立“對外情報廳”。國民民主黨宣導對處於外國政府影響下的個人和團體進行登記的制度。參政黨也成立了項目小組。



雖說日本面臨的環境較上世紀80年代發生了巨大變化，但也有許多意見指出市民也會成為監視對象。1985年之際批評《國家秘密法》草案的山口大學名譽教授纐纈厚（政治學）譴責說：“戰前也基於《軍機保護法》等加強了情報對策，但最終走向了戰爭。《反間諜法》會促進和平這一前提本身就是錯誤的。”他強調說：“重回國家監控民眾、國民相互猜忌的戰前日本合適嗎？大家應該充分考慮會讓社會產生巨變的長期的負面影響。”