仇開明：台灣光復是兩岸共同榮光

仇開明（中評社 海涵攝） 中評社北京10月24日電（記者 海涵）海峽兩岸關係協會副會長仇開明23日出席第25屆兩岸關係新形勢學術研討會暨清華兩岸論壇並致辭。他指出，台灣光復是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分，也是兩岸同胞的共同榮光。歷史和事實雄辯地證明，兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這一地位從未改變、以後也不可能改變。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，後天（25日）就是台灣光復的紀念日。仇開明表示，1945年10月25日，中國政府宣告恢復對台灣行使主權，並在台北舉行中國戰區台灣省受降儀式，鄭重宣布：自即日起，台灣及澎湖列島已正式重歸中國版圖，所有一切土地、人民、政事皆已置於中國主權之下。



仇開明強調，台灣光復是包括台灣同胞在內的全體中國人民前赴後繼、浴血奮戰鑄就的偉大勝利，是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分，也是兩岸同胞的共同榮光。



他表示，9月3日，我們隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，習近平總書記發表重要講話，極大振奮了包括台灣同胞在內的全體中華兒女的民族精神、愛國熱情和奮鬥力量。後天（25日）我們還將召開紀念台灣光復80周年大會，與兩岸同胞一道隆重紀念這一重大歷史事件。



仇開明說，我們也注意到，民進黨當局頑固堅持“台獨”立場，粉飾美化日本殖民統治，拒絕紀念抗戰勝利，否定台灣光復節，翻炒“台灣地位未定論”，種種行徑完全喪失民族立場、毫無民族氣節，打的就是謀“獨”的算盤、為的就是一黨的私利。

