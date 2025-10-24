蕭旭岑答中評：國民黨兩岸路線從來不需辯論

蕭旭岑（中評社 海涵攝） 中評社北京10月24日電（記者 海涵）“期待中國國民黨在鄭麗文主席領導之下，能夠在兩岸交流上更進一步。如果鄭主席就任後能推行一些具體交流措施、推動更多青年交流，會對兩岸關係有很大助力。”馬英九基金會執行長蕭旭岑23日在北京參加兩岸關係新形勢學術研討會暨清華兩岸論壇，期間他接受中評社記者採訪時作上述表述。



蕭旭岑表示，馬英九先生也特別勉勵鄭麗文主席就任後一定要推動兩岸青年交流，因為青年是兩岸交流的根本，也是中華民族的未來。



談及中國國民黨的兩岸路線，蕭旭岑明確指出，中國國民黨的兩岸路線從來不需要辯論，黨章政綱都寫得很清楚。根據“中華民國憲法”，兩岸同屬一個中國，“九二共識”也以此為基礎。他認為，這次中國國民黨黨主席選舉中，6位候選人都說要支持“九二共識”、反對“台獨”，既然大家的立場都一致，又何須辯論。



今年是台灣光復80周年，蕭旭岑認為，台灣光復是兩岸的重要大事。他表示，80年前，台灣終於脫離日本殖民統治、回歸中國。大陸舉辦了系列活動紀念台灣光復，而民進黨不僅否定台灣光復的歷史，反而阻止民眾來大陸參加紀念活動，這非常不智。基於這些行徑，民進黨已經被很多島內民眾批評為“民族敗類”。



蕭旭岑表示，大陸舉辦台灣光復80周年紀念活動旨在紀念台灣回歸中國、掙脫日本殖民統治的歷史；同時也展望未來，希望兩岸能夠汲取歷史教訓，避免再陷入戰亂，最終一同走向和解、和平。他指出，台灣民眾是從正面的角度來看待大陸紀念台灣光復的，也會去重新思考兩岸關係應該走向怎樣的未來。



被問及瞭解台灣光復歷史對台灣青年的意義，蕭旭岑說，這些年來，他帶著台灣青年來到大陸，到每個省份都會帶台灣青年去看跟抗戰有關的遺跡或是紀念館，他們受到很大衝擊和震動。台灣青年從歷史中瞭解到，原來過去台灣有過那樣困難的日子，經歷了相當艱苦的奮鬥才能從殖民統治中解放出來。這些事情對台灣年輕人而言，衝擊力是很大的。



“通過還原正確的歷史，台灣青年也會去思考台灣應該何去何從。”蕭旭岑說，如果台灣再走“台獨”路線，兩岸勢必永遠沒有和平。