李家超：香港未來新機遇更突顯在“走出去”

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月24日電（記者 盧哲）由紫荊文化集團主辦、交通銀行（香港）聯合主辦、紫荊雜誌社承辦的“2025年紫荊文化論壇”23日在香港海逸君綽酒店宴會廳舉行。香港特區行政長官李家超在論壇致辭表示，隨著全球貿易秩序重塑，香港未來的新機遇將更突顯在“走出去”。這一轉變，源自內地企業不再局限於單一國家，轉而積極“出海”開拓新興市場。在這個過程中，香港迎來了大量商機，服務業、專業人士與融資等領域均有受益，形成互利共贏、協同發展的大格局。



2025年紫荊文化論壇以“深化國際交往合作，融入國家發展大局”為主題，匯聚近350位來自政商學界、金融科技、文化傳媒等領域的海內外重量級嘉賓，共同探討香港在新時代下的發展機遇與全球角色。



香港特區行政長官李家超出席論壇並致辭。李家超表示，在“一國兩制”下，香港享有國家機遇和國際機遇的雙重疊加優勢。國家作為全球第二大經濟體，貢獻全球經濟增長超過三分之一，是香港發展的最大機遇和最強的後盾。



“我在上月發表的新一份《施政報告》，重點闡述了香港如何更好融入國家發展大局，包括提出新措施，驅動‘引進來、走出去’和發揮‘出海’平台作用。”李家超說，過去，香港在發揮“引進來、走出去”功能時，較為側重“引進來”。然而，隨著全球貿易秩序重塑，香港未來的新機遇將更突顯在“走出去”。這一轉變，源自內地企業不再局限於單一國家，轉而積極“出海”開拓新興市場。在這個過程中，香港迎來了大量商機，服務業、專業人士與融資等領域均有受益，形成互利共贏、協同發展的大格局。



“為此，我提出成立‘內地企業出海專班’，吸引並服務內地企業經香港拓展國際業務。”李家超表示，“出海專班”已正式啟動，將整合跨局、跨部門、跨機構及跨界別資源，打造一站式平台，協助內地企業拓展國際業務，並將這些合作轉化為推動香港經濟發展的新動能。