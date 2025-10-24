鄭若驊：國際調解院助港成為全球調解之都

國際調解院首任秘書長鄭若驊（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月24日電（記者 盧哲）由紫荊文化集團主辦、交通銀行（香港）聯合主辦、紫荊雜誌社承辦的“2025年紫荊文化論壇”23日在香港海逸君綽酒店宴會廳舉行。剛剛成立的國際調解院的首任秘書長鄭若驊出席論壇，並發表題為“完善全球治理，共建調解之都”的演講。鄭若驊表示，國際調解院是首個總部設立在香港的政府間國際組織。這有助於香港發揮優勢，加強其國際爭議解決中心地位。國際調解院將通過與其他國際組織和調解機構的合作，積極支持香港深化國際交往合作，融入國家發展大局，助力香港打造成為“全球調解之都”。



2025年紫荊文化論壇以“深化國際交往合作，融入國家發展大局”為主題，匯聚近350位來自政商學界、金融科技、文化傳媒等領域的海內外重量級嘉賓，共同探討香港在新時代下的發展機遇與全球角色。



國際調解院開業儀式10月20日在香港舉行。國際調解院是全球首個專門致力於調解的政府間國際組織，總部設於中國香港，受案範圍包括“國家間爭議”“一國與另一國國民間的爭議”以及“私主體間國際商事爭議”。20日上午，國際調解院理事會任命中國香港的鄭若驊擔任首任秘書長。根據《關於建立國際調解院的公約》的規定，秘書長是國際調解院的法定代表和首席官員。鄭若驊是香港資深大律師和國際仲裁專家，2018年至2022年擔任香港特別行政區律政司司長。



在2025年紫荊文化論壇上，國際調解院首任秘書長鄭若驊以“完善全球治理，共建調解之都”為主題在論壇發表演講。



鄭若驊在演講開場說：“今年紫荊文化論壇的主題是“深化國際交往合作，融入國家發展大局”。國際調解院正是名副其實的國際交往合作平台。就在3天前，10月20日，國際調解院舉行了開業儀式，宣告正式成立、投入運營。當天，在中國政府提名和各成員國的一致同意下，我本人非常榮幸被選任為國際調解院首任秘書長。”