兩岸學者聚首清華園　共研兩岸關係新形勢

論壇現場（中評社 海涵攝） 中評社北京10月24日電（中評社報導組）“兩岸關係新形勢”學術研討會暨清華兩岸論壇10月23日在清華大學舉行。來自中央與地方有關部門及海峽兩岸的140餘位專家、學者圍繞“兩岸政經關係新趨勢”“兩岸社會交流新局面”“兩岸青年數智新未來”“兩岸關係外部環境新動向”等四項議題進行了深入討論。



在論壇開幕式上，海峽兩岸關係協會副會長仇開明致辭指出，台灣光復是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分，也是兩岸同胞的共同榮光。歷史和事實雄辯地證明，兩岸同屬一個中國，台灣是中華民族不可分割的一部分，這一地位從未改變、以後也不可能改變。兩岸關係和祖國統一進程一直都是在面對新情況，解決新問題過程中，不斷克難前行、持續推進的。面對當前複雜形勢，我們要堅持團結兩岸同胞，堅定站在歷史正確的一邊，做堂堂正正的中國人，為共同推動兩岸關係和平發展和祖國統一進程、共創中華民族美好未來不懈努力。



清華大學黨委副書記、校務委員會副主任過勇表示，清華大學作為中國高等教育的一面旗幟，始終與國家命運緊密相連，在對台工作中積極主動作為。未來清華大學將繼續支持涉台研究，力爭為推動兩岸關係和平發展，實現祖國完全統一作出新的貢獻。



全國台灣研究會副會長、中國社會科學院台灣研究所所長朱衛東表示，當前台海局勢複雜嚴峻，兩岸關係機遇與挑戰並存，新形勢、新動力、新希望正在形成。雖然賴清德上台以後，頑固堅持“台獨”路線，勾結外部干涉勢力，蓄意挑起兩岸對抗，引發台海不穩定不確定的風險升高，但是祖國大陸始終牢牢把握兩岸關係的主導權和主動權，兩岸的實力差距日益拉大，促融促統的措施予以完善，大陸反分裂反干涉的意志決心更堅，實力底氣更足，能力手段更強。



兩岸企業家峰會台灣方面秘書長尹啟銘表示，兩岸經貿的點點滴滴奠定了兩岸交流的基礎。自兩岸“三通”以來，經由長期的交流，經貿關係已經成為時局巨變之下兩岸關係穩定前進的壓艙石。