巫永平：專家學者就兩岸關係達成五項共識

清華大學台灣研究院院長巫永平在閉幕式上作總結講話（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月24日電（記者 陳思遠）10月23日，“兩岸關係新形勢”學術研討會暨清華兩岸論壇在清華大學舉行。會議匯聚了來自中央與地方有關部門及海峽兩岸的140餘位專家、學者，圍繞兩岸關係最新動態進行研討。清華大學台灣研究院院長巫永平在閉幕式上作總結講話，梳理了與會學者達成的五項共識。



第一，大陸的發展進步是兩岸關係走向的決定性因素。當前，隨著綜合實力的提升，大陸已經牢牢把握了兩岸關係的主導權和主動權，國家統一的大勢已經越來越了然，前景越來越清晰，國家統一進程已經不可逆轉。



第二，當今國際格局動蕩重組，正深刻影響著兩岸關係的外部形勢。在複雜多變的局面下，大陸充實自身實力，保持戰略定力，積極應對外部挑戰，鞏固了國際社會堅持一個中國的格局，營造了對兩岸和平穩定更為有利的外部環境。



第三，島內民意出現積極變化，反對所謂“抗中保台”，支持兩岸和平，樂見兩岸交流成為主流民意。島內同胞開始打破“台獨”勢力製造的“寒蟬效應”，敢於表達自己的中國人身份，敢於公開討論國家統一議題。“台獨”的路已經越走越窄，越來越不得人心。



第四，在全球格局劇變、中美博弈加深的背景下，兩岸既有的經濟關係模式面臨挑戰，開始進入新的結構調整期。當前，兩岸經濟關係從傳統的產業互補逐漸走向產業共建，高科技領域的合作日新月異，表現出了強大的韌性與生命力。



第五，當前數智技術的飛速發展改變了人類的生活方式，兩岸青年交流也隨之出現了新的面貌。新媒體的發展打破了“台獨”勢力在島內營造的“信息繭房”，越來越多台灣青年通過互聯網瞭解到大陸的真實情況。兩岸學者、尤其青年一代應當積極思考，如何借助技術變革，為兩岸關係帶來新的突破。

