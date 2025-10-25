大江論壇：兩岸文化出版對話活動舉行

論壇現場圖（中評社 孫藝菲攝） 論壇現場圖（中評社 孫藝菲攝） 中評社北京10月24日電（實習記者 孫藝菲）10月23日上午，由台盟中央指導、台海出版社主辦的第十二屆大江論壇——兩岸文化出版對話交流活動在北京舉行。全國政協常委、台盟中央副主席孔令智，中華出版促進會秘書長張建國，台灣圖書出版事業協會理事長楊蓮福（視頻參會），中華書局執行董事、黨委書記肖啟明，海峽出版發行集團黨委副書記黃輝昌，以及台灣兩岸出版交流協會理事長沈榮裕等兩岸文化出版界代表出席。活動聚焦兩岸文化出版融合發展，通過簽約與新書發布深化合作，助力兩岸關係和平發展。



全國政協常委、台盟中央副主席孔令智在開幕致辭中指出，兩岸文化出版交流是連接同胞心靈、增進互信的重要紐帶。“書籍為舟、文字作槳，兩岸出版界應堅守初心，以文化抵禦外部干擾，用共同的歷史記憶與文化基因深化融合發展。”他強調，台海出版社作為大陸唯一以“台”字命名的出版社，其實踐成果為推動兩岸文化出版交流提供了鮮活樣本，並呼籲業界持續拓展主題策劃與資源共享合作。



中華出版促進會秘書長張建國通過視頻致辭表示，出版界需以開放包容姿態應對挑戰，通過版權貿易、學術研討等形式夯實兩岸民心相通基礎，以文促融，共繪民族復興藍圖。



台灣圖書出版事業協會理事長楊蓮福因故未能親臨，特錄制視頻致辭。他指出，兩岸出版合作應立足“求同存異”，借版權交易與青年交流深化人文互動，為下一代架設心靈契合橋梁。“唯有深耕同文同種的文化血脈，方能助力和平統一進程行穩致遠。”



中華書局執行董事、黨委書記肖啟明回顧兩岸出版交流成果，重點介紹了該機構與台灣20餘家出版機構合作的84種精品圖書，涵蓋傳統文化、歷史研究及文學創作領域。“簡體字圖書不僅是學術研究的載體，更是兩岸心靈互通的橋梁。”他強調，大陸依托豐富文化資源與廣闊市場，台灣則具備創意設計與市場化運營經驗，雙方深化合作有望推出更多滿足兩岸讀者需求的精品，為民族復興夯實文化根基。



海峽出版發行集團黨委副書記黃輝昌分享福建對台出版合作成果，重點提及《台灣通史》《兩岸家書》等反映閩台歷史淵源的出版物。他強調，福建將牢記習近平總書記囑托，持續以書為媒推動融合發展，“讓兩岸同胞在字裡行間感受同根文化，於墨香紙韵中共築精神家園。”



台灣兩岸出版交流協會理事長沈榮裕因健康原因未能到場，由其所屬天龍圖書總經理馬緯彬代為致辭。沈榮裕透過書面發言指出，20餘年來該機構累計引進2000餘萬册簡體書，覆蓋學術專著與青年文學，“讓台灣讀者觸摸大陸文化脈動”。他建議未來深化版權共策、數字出版與青年創作協作，以多元形式延續中華文脈。